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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4723472447254726 Додано: Нед 24 лис, 2019 11:39 lapay написав: ЛАД написав: lapay написав: .....

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв? .....Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?

1. Пробачити кому?

2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории.

3. Была бы дорога или нет, ещё не известно.

За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.

А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается. 1. Пробачити кому?2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет изистории.3. Была бы дорога или нет, ещё не известно.За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается.

Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме.

Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи. Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме.Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,

а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій. проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16754 З нами з: 09.03.14 Подякував: 979 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 11:51 Re: Політичні дискусії flyman написав: проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,

а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій. проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.

Ні, основна проблема, що сировинні виробництва були побудовані на дармових цінах енергоносіїв сімдесятих-вісімдесятих. Товарне виробництво було настільки неконкурентноспроможне, що відразу завалилось, а сировинні поступово, тільки там, де є доступ до дешевих енергоресурсів (РФ,РБ) вони ще якось функціонують, а в нас тільки модифікована металургія і дотаційне вугілля. Ні, основна проблема, що сировинні виробництва були побудовані на дармових цінах енергоносіїв сімдесятих-вісімдесятих. Товарне виробництво було настільки неконкурентноспроможне, що відразу завалилось, а сировинні поступово, тільки там, де є доступ до дешевих енергоресурсів (РФ,РБ) вони ще якось функціонують, а в нас тільки модифікована металургія і дотаційне вугілля. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8991 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 11:52 Re: Політичні дискусії Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,

То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.

І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16754 З нами з: 09.03.14 Подякував: 979 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4723472447254726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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