Додано: Нед 24 лис, 2019 11:52

Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,

То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.

І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/