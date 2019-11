Додано: Нед 24 лис, 2019 11:39

lapay написав:

Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?

1. Пробачити кому?

2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории.

3. Была бы дорога или нет, ещё не известно.

За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.

А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается. 1. Пробачити кому?2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет изистории.3. Была бы дорога или нет, ещё не известно.За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много.А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается.

Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме.

Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи. Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме.Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,

а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій. проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.

