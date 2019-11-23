Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:..... Це, по твоєму, треба пробачити репресії і голод, і дякувати за асфальтову дорогу, яка і так би була, тільки без мільйоних жертв?
1. Пробачити кому? 2. Даже если есть кому пробачати, то из этого не следует, что надо вычёркивать эти 70 лет из нашей истории. 3. Была бы дорога или нет, ещё не известно. За прошедшие 30 лет построили дорог не так чтобы много. А если говорить о теплотрассах и водопроводах, то основная часть построена ещё при "совке", сейчас они всё чаще рвутся, а активной замены на новые как-то не наблюдается.
Є десятки прикладів, коли без комуністів побудували набагато більше, ніж з комуністами. Зараз ми менше виробляємо, ніж в радянські часи, бетону чи асфальту, Польща більше. Чому? Бо радянські виробництва не витримують конкуренцію, а грошей на модернізацію немає, чи вона взагалі не доцільна. В Прибалтиці те саме. Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР, а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР, а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.
Ні, основна проблема, що сировинні виробництва були побудовані на дармових цінах енергоносіїв сімдесятих-вісімдесятих. Товарне виробництво було настільки неконкурентноспроможне, що відразу завалилось, а сировинні поступово, тільки там, де є доступ до дешевих енергоресурсів (РФ,РБ) вони ще якось функціонують, а в нас тільки модифікована металургія і дотаційне вугілля.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі, То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія. І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
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найвагоміша, але все ж колонія
Ахаха, а метрополия - кто, если украинцы сидели в Кремле и на Старой Площади?
Я понимаю, что ты начитался энциклопедий об Украине издательств США и ФРГ, но не кажется ли тебе, что это примерно та же "достоверность", как если бы биограф человека был знаком с ним лишь по переписке???
freeze написав: Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
читай вище
найвагоміша, але все ж колонія
Ахаха, а метрополия - кто, если украинцы сидели в Кремле и на Старой Площади?
Я понимаю, что ты начитался энциклопедий об Украине издательств США и ФРГ, но не кажется ли тебе, что это примерно та же "достоверность", как если бы биограф человека был знаком с ним лишь по переписке???
Думая як хоч, але твій коханий СРСР розпався так як був побудований на не ефективній системі економічного і політичного примусу. І нема чого його возвеличати. Колос на глиняних ногах, який гепнувся. А далі пішла конкуренція за його залишки. Росія намагається втримати лідерство, але її час пройшов, вона на закаті. А Україна, навпаки, сходить як лідер панславізму.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Evgeniy667b 20 октября 2018 По данным статистики, начиная с 2000 года в России прекратили существование более 70 тысяч!!! предприятий. Всем этим деятелям, Ельцину, Путину, Медведеву-в АДУ гореть и тоже их потомству до 7 колена.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.