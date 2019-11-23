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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4723472447254726>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 12:54

  zРадио написав:
  flyman написав:
  freeze написав:
Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

читай вище
найвагоміша, але все ж колонія


Ахаха, а метрополия - кто, если украинцы сидели в Кремле и на Старой Площади? :mrgreen:

Я понимаю, что ты начитался энциклопедий об Украине издательств США и ФРГ, но не кажется ли тебе, что это примерно та же "достоверность", как если бы биограф человека был знаком с ним лишь по переписке???

Думая як хоч, але твій коханий СРСР розпався так як був побудований на не ефективній системі економічного і політичного примусу. І нема чого його возвеличати. Колос на глиняних ногах, який гепнувся.
А далі пішла конкуренція за його залишки.
Росія намагається втримати лідерство, але її час пройшов, вона на закаті.
А Україна, навпаки, сходить як лідер панславізму.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:06

  Starikan написав:4) Люмпен сам по себе не опасен. Опасность в том, что он играет роль орудия обиженных олигархов, о чем я и написал.

Это какие же обиженные олигархи?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:12

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Росія намагається втримати лідерство, але її час пройшов, вона на закаті.

Довжелезний список закритих крупних радянських технологічних підприємств в РФ
https://topwar.ru/30555-spisok-unichtoz ... yatiy.html
Коментарі теж цікаво почитати, один з них:
Evgeniy667b 20 октября 2018
По данным статистики, начиная с 2000 года в России прекратили существование более 70 тысяч!!! предприятий. Всем этим деятелям, Ельцину, Путину, Медведеву-в АДУ гореть и тоже их потомству до 7 колена.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:55

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Можно так, но денег жалко.

Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги. :|

Те, кто при власти, - это не элита.

Кто-то даже сказал: Перестаньте называть элитами то, что в приличном обществе принято называть дерьмом.

Эти элиты (в т.ч. олигархи) не беспокоятся развитием страны.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:57

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:А так ми собі ведем диспут про роль СРСР для України, а тут тре опиратися більше не на Вятровича/Фаріон а на Бузину.
https://www.youtube.com/watch?v=FuXxYhgEfP4
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:11

flyman
Вы хорошо показали, какой была Украина в царские времена - развитие промышленности шло быстрыми темпами. Но, как оказывается, развитие промышленности в Украине это тупиковый путь, ведь
24 февраля, 2016
Украина должна стать мировой аграрной сверхдержавой, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт. Об этом он сказал во время сегодняшнего подписания инвестиционного соглашения по строительству зернового терминала в порту "Южный", передает корреспондент "ГОРДОН".

https://gordonua.com/news/money/payett- ... 21390.html

И мнения по этому поводу
Посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Но, как считают украинские эксперты, создание полностью аграрного государства является мифом или скорее дорогой, ведущей к окончательному разрушению страны.
...
Если мы станем аграрной страной, то не сможем содержать такое количество населения, в лучшем случае половину. Все остальные будут эмигрировать, искать свое место в других странах. К сожалению, именно такое видение демонстрирует американская сторона в отношении места Украины в западной политической системе. И откровенно не то, что нам нужно.

Украина должна пытаться стать хотя бы аграрно-индустриальной страной. Если мы останемся чисто аграрной страной, это путь в никуда. Более того, один норвежский мыслитель сказал, что голод бывает только в аграрных странах, его не бывает в индустриальных государствах. Аграрная страна – это депрессия, низкий уровень доходов, архаизм, в основном недемократическая система, феодальная полузависимость по цепочке. Особенно удивительно слышать подобные слова в мире, который уходит в Web 3.0 и пытается летать на другие планеты.

В нашем случае речь идет о десуверенизации экономической и политической, разрушении национальной элиты, даже не элиты, политического класса, который пытается как-то защищаться моментами от всех этих влияний. По большому счету перевес в аграрную сторону означает прекращение проекта Украина в самом хорошем понимании слова».
...

https://uiamp.org.ua/ekspert-agrarnaya- ... nam-nuzhno
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:16

  Tegularius написав:Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.
Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.
Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.

Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.

Не все факты достоверны, но мысль в целом понятна. По Вашему мнению, все усилия т.н. «патриотов» направлены на то, чтобы переписывать историю путем замалчивания достижений УССР, а если это невозможно, всячески охаивать и преуменьшать эти достижения,
  ЛАД написав:искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА.

На мой взгляд, проблема совсем в другом. Чтобы ее обозначить, насколько это возможно в рамках форума, воспользуюсь шаблоном Вашего сообщения.

Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.
Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые. Спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, в 1936 г. В Берлине была проведена лучшая в мире по организации (на тот момент) Олимпиада (прям как Олимпиада в Сочи в 2014 г.). :D
Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке. Плюс громадная поддержка канцлера со стороны этих простых людей, основанная в т.ч. на собирании германских земель, «русс.. пардон, немецком мире», «где немецкий язык, там Великая Германия» и прочая, и прочая.
Вот только в 1945 г. Великой Германии образца 1933 – 1945 гг. не стало. Как не стало в 1991 г. СССР образца 1922 -1991 гг.
Правопреемница Великой Германии - ФРГ сумела выстроить дружественные и добрососедские отношения со всеми странами, представители которых десятками и сотнями тысяч умирали во время 2МВ. Как и они с ней. ФРГ не имеет территориальных претензий к соседям, как и они к ней.
Каким именно образом им это удалось?

Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.

Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»?
И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:24

  lapay написав:Ні, основна проблема, що сировинні виробництва були побудовані на дармових цінах енергоносіїв сімдесятих-вісімдесятих. Товарне виробництво було настільки неконкурентноспроможне, що відразу завалилось, а сировинні поступово, тільки там, де є доступ до дешевих енергоресурсів (РФ,РБ) вони ще якось функціонують, а в нас тільки модифікована металургія і дотаційне вугілля.

На 70-80 года были вполне себе конкурентоспособными.
Но это не значит, что 40-50 лет можно ничего не модернизировать.

Даже при независимости Украина до недавнего времени выпускала удобрения.

А вот нефтеперерабатывающие предприятия после приватизации практически все закрылись.

Что значит "модифицированная" металлургия?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:25

  flyman написав:Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,
То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.
І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.

Ну и норм.
Давайте жить мирно.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:42

  yanyura написав:flyman
Вы хорошо показали, какой была Украина в царские времена - развитие промышленности шло быстрыми темпами. Но, как оказывается, развитие промышленности в Украине это тупиковый путь, ведь
24 февраля, 2016
Украина должна стать мировой аграрной сверхдержавой, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джеффри Пайетт. Об этом он сказал во время сегодняшнего подписания инвестиционного соглашения по строительству зернового терминала в порту "Южный", передает корреспондент "ГОРДОН".

https://gordonua.com/news/money/payett- ... 21390.html

И мнения по этому поводу
Посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Но, как считают украинские эксперты, создание полностью аграрного государства является мифом или скорее дорогой, ведущей к окончательному разрушению страны.
...
Если мы станем аграрной страной, то не сможем содержать такое количество населения, в лучшем случае половину. Все остальные будут эмигрировать, искать свое место в других странах. К сожалению, именно такое видение демонстрирует американская сторона в отношении места Украины в западной политической системе. И откровенно не то, что нам нужно.

Украина должна пытаться стать хотя бы аграрно-индустриальной страной. Если мы останемся чисто аграрной страной, это путь в никуда. Более того, один норвежский мыслитель сказал, что голод бывает только в аграрных странах, его не бывает в индустриальных государствах. Аграрная страна – это депрессия, низкий уровень доходов, архаизм, в основном недемократическая система, феодальная полузависимость по цепочке. Особенно удивительно слышать подобные слова в мире, который уходит в Web 3.0 и пытается летать на другие планеты.

В нашем случае речь идет о десуверенизации экономической и политической, разрушении национальной элиты, даже не элиты, политического класса, который пытается как-то защищаться моментами от всех этих влияний. По большому счету перевес в аграрную сторону означает прекращение проекта Украина в самом хорошем понимании слова».
...

https://uiamp.org.ua/ekspert-agrarnaya- ... nam-nuzhno

я цю думку Джеффри Пайетт не розділяю
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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