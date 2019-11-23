Додано: Нед 24 лис, 2019 14:16

Tegularius написав: Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.

Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.



Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь. Но есть исторический факт: Украина как нация достигла пика своего процветания именно при УССР. Мы производили лучшие в мире ракеты, одни из первых в Европе начали производить свои компьютеры, украинец вешал запрещенный ныне в Украине флаг Победы над Рейхстагом, украинцы были третьей (после русских и американцев) нацией, чей представитель полетел в космос. Процветала украинская культура, снимались гениальные фильмы, спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, составленная почти полностью из украинцев сборная СССР по футболу в 1988 стала второй в Европе.Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Да и по уровню благосостояния простых людей мы не только опережали Польшу и Румынию, но и страны вроде Греции, Турции, Португалии, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.Ну и численность населения - клятые коммуняки оставили Украину национал-рыночникам с 52,5 миллионами населения. Никогда не было столько украинцев до этого, и будет столько еще очень нескоро.Эти факты очень неудобны для нынешней власти, но с ними не поспоришь.

ЛАД написав: искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА. искажать историю Советской Украины, оставляя в ней только Голодомор и "героическую борьбу" ОУН-УПА.

Не все факты достоверны, но мысль в целом понятна. По Вашему мнению, все усилия т.н. «патриотов» направлены на то, чтобы переписывать историю путем замалчивания достижений УССР, а если это невозможно, всячески охаивать и преуменьшать эти достижения,На мой взгляд, проблема совсем в другом. Чтобы ее обозначить, насколько это возможно в рамках форума, воспользуюсь шаблоном Вашего сообщения.Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые. Спортсмены побеждали и завоевывали множество олимпийских медалей, в 1936 г. В Берлине была проведена лучшая в мире по организации (на тот момент) Олимпиада (прям как Олимпиада в Сочи в 2014 г.).Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке. Плюс громадная поддержка канцлера со стороны этих простых людей, основанная в т.ч. на собирании германских земель, «русс.. пардон, немецком мире», «где немецкий язык, там Великая Германия» и прочая, и прочая.Вот только в 1945 г. Великой Германии образца 1933 – 1945 гг. не стало. Как не стало в 1991 г. СССР образца 1922 -1991 гг.Правопреемница Великой Германии - ФРГ сумела выстроить дружественные и добрососедские отношения со всеми странами, представители которых десятками и сотнями тысяч умирали во время 2МВ. Как и они с ней. ФРГ не имеет территориальных претензий к соседям, как и они к ней.Каким именно образом им это удалось?Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»?И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?