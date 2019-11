Додано: Нед 24 лис, 2019 12:54

Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

читай вище

найвагоміша, але все ж колонія читай вище



Ахаха, а метрополия - кто, если украинцы сидели в Кремле и на Старой Площади?



Ахаха, а метрополия - кто, если украинцы сидели в Кремле и на Старой Площади?

Я понимаю, что ты начитался энциклопедий об Украине издательств США и ФРГ, но не кажется ли тебе, что это примерно та же "достоверность", как если бы биограф человека был знаком с ним лишь по переписке???

Думая як хоч, але твій коханий СРСР розпався так як був побудований на не ефективній системі економічного і політичного примусу. І нема чого його возвеличати. Колос на глиняних ногах, який гепнувся.

А далі пішла конкуренція за його залишки.

Росія намагається втримати лідерство, але її час пройшов, вона на закаті.

Думая як хоч, але твій коханий СРСР розпався так як був побудований на не ефективній системі економічного і політичного примусу. І нема чого його возвеличати. Колос на глиняних ногах, який гепнувся.

А далі пішла конкуренція за його залишки.

Росія намагається втримати лідерство, але її час пройшов, вона на закаті.

А Україна, навпаки, сходить як лідер панславізму.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

