Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі, То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія. І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.
Ну и норм. Давайте жить мирно.
я за. тільки вище написано
AlexxK написав: Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.
Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»? И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.
Давай обсудим. Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Kyiv Post. «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время», — цитирует Коломойского издание https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya
Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка Не лох може привезти капітуляцію перед московію. Тоді суспільство обуриться, та вимагатиме імпічмент Президента за Державну зраду. Так от, на мою думку грудень дуже буде цікавий в подіях і Майдан може виникнути випадково.???
Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка може привезти капітуляцію перед московію.
Я думал будет список проблем по пунктам. Так удобнее обсуждать.
1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности. Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада. А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому? 1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.
2. Нормандская встреча. Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%? В чем по-вашему капитуляция? Возврат Донбасса - капитуляция?