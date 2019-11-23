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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4723472447254726
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:46

  M-A-X написав:
  flyman написав:Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,
То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.
І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.

Ну и норм.
Давайте жить мирно.


я за.
тільки вище написано
  AlexxK написав:
Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.

Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»?
И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:47

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время
Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.
«Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время», — цитирует Коломойского издание
https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya

Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка Не лох може привезти капітуляцію перед московію. Тоді суспільство обуриться, та вимагатиме імпічмент Президента за Державну зраду. Так от, на мою думку грудень дуже буде цікавий в подіях і Майдан може виникнути випадково.???
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:54

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время

https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya

Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка може привезти капітуляцію перед московію.

Я думал будет список проблем по пунктам.
Так удобнее обсуждать.

1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности.
Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада.
А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому?
1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?
M-A-X
 
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