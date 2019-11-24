Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі, То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія. І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.
Ну и норм. Давайте жить мирно.
я за. тільки вище написано
AlexxK написав: Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.
Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»? И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.
Давай обсудим. Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Kyiv Post. «Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время», — цитирует Коломойского издание https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya
Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка Не лох може привезти капітуляцію перед московію. Тоді суспільство обуриться, та вимагатиме імпічмент Президента за Державну зраду. Так от, на мою думку грудень дуже буде цікавий в подіях і Майдан може виникнути випадково.???
Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка може привезти капітуляцію перед московію.
Я думал будет список проблем по пунктам. Так удобнее обсуждать.
1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности. Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада. А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому? 1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.
2. Нормандская встреча. Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%? В чем по-вашему капитуляция? Возврат Донбасса - капитуляция?
yanyura написав:Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой.
Так він психічно хворий? Президент повинен бути лицем нації, а не блазнем.
Если придерживатьс вашей логики, Остап Вишня тоже был "психічно хворий"
Але, дослухавшись до Остапа Вишні, ви збагнете, що його гумор в усіх його проявах - це і гірка посмішка, і добра посмішка, і добра усмішка, і іскрометний сміх, і сміх крізь сльози, і жарт...
Усміхаюсь,а серце крає, І сльоза бринить на очах. Посміхаюся,а від болю вмирає Неприкаяна моя душа. Ще не випита з неї любов, Ще чекає у ній надія.. Ще від страсті скипає кров, Але холодом морок віє... Завиває скорботу й нудьгу, Засипає холодним снігом , Заспіває останню журбу, Закує кришталевою кригой.
(Из Инета, не моё.)
Поинтересуйтесь (в Инете), что означает "горькая улыбка" ("гірка посмішка"), смех "сквозь слезы" ("сміх крізь сльози").
flyman написав: проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР, а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.
Совершенно верно. Поэтому страдать от того, что мы не строим звездолеты и гиперлупы - бессмысленно.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
AlexxK написав: Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи. Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.
Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.
И где же вы почерпнули сий "исторический факт" - в темниках фон Веделя, или фильмах Геббельса?
M-A-X написав:1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности. Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада. А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому? 1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.
2. Нормандская встреча. Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%? В чем по-вашему капитуляция? Возврат Донбасса - капитуляция?
Приват Коломойському? Ви жартуєте, це колапс фінансової системи з наслідками девальвації. Також міжнародні інститути припинять співпрацю з Україною, втратимо партнерів.
Суспільство вмикає мізки, не за це голосували і про 8% забудьте, як мінімум 50% з насторогою спостерігають і оцінюють дії ЗЕ-влади. Повернення Донбаса шляхом, який пропонує ЗЕ..,, він прграшний для України. Зрозумієте потім.