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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:46

  M-A-X написав:
  flyman написав:Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,
То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.
І, виходить, що знову основний центр східного слов"янства вертається до України.

Ну и норм.
Давайте жить мирно.


я за.
тільки вище написано
  AlexxK написав:
Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.

Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»?
И в чем разница - в части исторической ответственности - между правопреемницей Великой Германии – ФРГ, и правопреемницей СССР – РФ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:47

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время
Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский уверен, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.
«Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время», — цитирует Коломойского издание
https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya

Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка Не лох може привезти капітуляцію перед московію. Тоді суспільство обуриться, та вимагатиме імпічмент Президента за Державну зраду. Так от, на мою думку грудень дуже буде цікавий в подіях і Майдан може виникнути випадково.???
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:54

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десять сторінок сміття якогось. Ох і теми обговорюються, наче вони якраз зараз вирішуть нагальні проблеми Держави в політичному напрямку.

Давай обсудим.
Огласи список проблем.
Ну, наприклад ця. Чи для зебілів все гаразд?
Коломойский: Приватбанк «вернется» мне в ближайшее время

https://censor.net.ua/news/3161391/kolo ... hee_vremya

Або що чекати від Нормандської зустічі, бо ЗЕ.. приховує від народа свої наміри, а нарід міркує, що вовка може привезти капітуляцію перед московію.

Я думал будет список проблем по пунктам.
Так удобнее обсуждать.

1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности.
Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада.
А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому?
1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:58

  Перес де Куэльяр написав:
  yanyura написав:Насчет "посміхається" - вы никогда в жизни не встречались с таким, что человек рассказывая о каких-то своих крупных неприятностях, улыбается? Это давно известная особенность психологии человека - идет защитная реакция организма, которая, в т.ч. может проявляться прямо противоположным событию образом, вместо плача смехом, вместо озабоченности улыбкой.
Так він психічно хворий? Президент повинен бути лицем нації, а не блазнем.

Если придерживатьс вашей логики, Остап Вишня тоже был "психічно хворий"
Але, дослухавшись до Остапа Вишні, ви збагнете, що його гумор в усіх його проявах - це і гірка посмішка, і добра посмішка, і добра усмішка, і іскрометний сміх, і сміх крізь сльози, і жарт...

https://panoram.com.ua/news/ostap-vishnya/

Гірка посмішка.

Усміхаюсь,а серце крає,
І сльоза бринить на очах.
Посміхаюся,а від болю вмирає
Неприкаяна моя душа.
Ще не випита з неї любов,
Ще чекає у ній надія..
Ще від страсті скипає кров,
Але холодом морок віє...
Завиває скорботу й нудьгу,
Засипає холодним снігом ,
Заспіває останню журбу,
Закує кришталевою кригой.

(Из Инета, не моё.)

Поинтересуйтесь (в Инете), что означает "горькая улыбка" ("гірка посмішка"), смех "сквозь слезы" ("сміх крізь сльози").
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:58

  flyman написав: проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,
а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років; навіть не те що Польща, а і бувша східна Німеччина не пройшла і половини шляху, хоча почали набагато раніше чим Україна і мають ці сотні хуліарди інвестицій.

Совершенно верно.
Поэтому страдать от того, что мы не строим звездолеты и гиперлупы - бессмысленно.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:00

  AlexxK написав: Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.
Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.


И где же вы почерпнули сий "исторический факт" - в темниках фон Веделя, или фильмах Геббельса? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:06

  flyman написав:проблема в тому, що економіка була інтегрована в економіку СРСР,
а щоб інтегруватися у світову, то тре сотні хуліярдів інвестицій і десятки років;

Экономика части страны всегда интегрирована в экономику страны.

Наши самолеты сильным мира сего - конкуренты, поэтому не нужны.

Как мы можем интегрироваться в мировую экономику?
Пока - только сырье.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности.
Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада.
А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому?
1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?


Приват Коломойському? Ви жартуєте, це колапс фінансової системи з наслідками девальвації.
Також міжнародні інститути припинять співпрацю з Україною, втратимо партнерів.

Суспільство вмикає мізки, не за це голосували і про 8% забудьте, як мінімум 50% з насторогою спостерігають і оцінюють дії ЗЕ-влади.
Повернення Донбаса шляхом, який пропонує ЗЕ..,, він прграшний для України. Зрозумієте потім.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:12

  zРадио написав:
  Starikan написав: Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Ага, поэтому именно Днепропетровск для США был целью #1 в списке объектов на уничтожение в случае войны с Союзом - наверно, потому что ракеты делались в РСФСР :mrgreen:

Боевые - да, делались в Днепре, хотя непонятно, где делались двигатели. Кому они сейчас нужны?
Я имел в виду Союзы-Протоны.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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