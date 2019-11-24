AlexxK написав:

Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.