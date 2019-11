Додано: Нед 24 лис, 2019 14:46

M-A-X написав: flyman написав: Чисто технічно, якщо пройти цикл розвитку по спіралі,

То словянський світ обертався від впливу Київської Русі (сучасна Україна), потім ВЛК (сучасна Білорісія), далі - Речі Посполита (сучасна Польща), потім Великоросія/Росія.

Ну и норм.

Давайте жить мирно. Ну и норм.Давайте жить мирно.



я за.

тільки вище написано

AlexxK написав:

Правопреемница СССР - РФ имеет территориальные претензии к соседним странам. Периодически воюет в соседних (и не очень) странах.



Так в чем разница между СССР, у которого, как Вы выразились, «было множество проблем, недостатков», и Великой Германией, у которого тоже «было множество проблем, недостатков»?

