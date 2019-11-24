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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 472547264727472847294730>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:15

  zРадио написав:
  AlexxK написав: Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.
Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.


И где же вы почерпнули сий "исторический факт" - в темниках фон Веделя, или фильмах Геббельса? :roll:

Вообще-то это была ирония.

Там есть ссылка на сообщение предыдущего автора, сравните структуру его сообщения и моего.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:16

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?

Суспільство вмикає мізки, не за це голосували і про 8% забудьте, як мінімум 50% з насторогою спостерігають і оцінюють дії ЗЕ-влади.
Повернення Донбаса шляхом, який пропонує ЗЕ..,, він прграшний для України. Зрозумієте потім.

Скажите еще, что это общеизвестный факт.

Каким путем Зе предлагает вернуть Донбасс? Почему он проиграшный?
Каким путем нужно возвращать? Нужно ли возвращать?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:17

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Я думал будет список проблем по пунктам.
Так удобнее обсуждать.

1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности.
Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада.
А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому?
1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

Вопрос не ко мне, но всуну 5 копеек.

Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.

  M-A-X написав:2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?


2. Не манипулируйте, а смотрите опросы, по возвращению Донбасса. Больше 60% за возвращение только в виде областей с довоенными полномочиями и только чуть больше 10% (тот самый лохторат За-жисть/Шария/опоблока) - за особый статус.
Возврат Донбасса с особым статусом - капитуляция.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:18

  Starikan написав:У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.
И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.
Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

А сейчас какое у Украины место?
Как может быть место у части страны?
Какое место Ровенской области в мире?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:19

  Перес де Куэльяр написав:Приват Коломойському? Ви жартуєте, це колапс фінансової системи з наслідками девальвації.


Как могут жалкие два миллиарда долларов, которые требует Коломойский, в масштабах огромной страны вызвать коллапс финансовой системы ?
Сделают как максимум Беню миноритарным акционером банка, и курс даже не шелохнется от этого.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:22

  Schmit написав:
  M-A-X написав:Я думал будет список проблем по пунктам.
Так удобнее обсуждать.

1. Наверно будет пока лучше, если Приват будет в госсобственности.
Меньше ставки по депозитам, теоретически меньше по кредитам, меньше инфляция, меньше банкопада.
А в чем по Вашему проблема, что Приват вернется Коломойскому?
1.б В приличном обществе не принято ссылаться на цензор.

Вопрос не ко мне, но всуну 5 копеек.

Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.

1. Не денег, а облигаций.
Много ли сейчас толку от сотрудничества.
История траншей есть?

  Schmit написав:
  M-A-X написав:2. Нормандская встреча.
Какой процент общества считает мир капитуляцией? 8%?
В чем по-вашему капитуляция?
Возврат Донбасса - капитуляция?


2. Не манипулируйте, а смотрите опросы, по возвращению Донбасса. Больше 60% за возвращение только в виде областей с довоенными полномочиями и только чуть больше 10% (тот самый лохторат За-жисть/Шария/опоблока) - за особый статус.
Возврат Донбасса с особым статусом - капитуляция.

2. Это я манипулирую?
Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.
Где посмотреть эти опросы?
Почему особый статус - это капитуляция?
А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 24 лис, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:23

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.
Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:24

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:я цю думку Джеффри Пайетт не розділяю

Но вы же не действующий Президент Украины (на момент выступления)!
29.01.2019
По словам президента, к таким приоритетам относятся агропромышленный комплекс, IT-сфера, машиностроение, инфраструктура и логистика, а также туризм.

https://interfax.com.ua/news/general/562203.html
или здесь
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/01/29/644769/

Какой приоритет он поставил на первое место?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:29

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:2. Это я манипулирую?
Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.
Где посмотреть эти опросы?
Почему особый статус - это капитуляция?
А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
Особливий статус попросять інші регіони України, свої судді, своя поліція, своє СБУ, своя мова і віра і армія своя. Чи не так? Ато комусь статус, а комусь кормити їх.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:33

  Schmit написав:Больше 60% за возвращение только в виде областей с довоенными полномочиями и только чуть больше 10% (тот самый лохторат За-жисть/Шария/опоблока) - за особый статус.


Так тут жаба завсегда задавит, кому хочется, чтобы у кого-то было больше полномочий, чем у него.
С таким же успехом можно было спросить, хотите ли вы платить налогов чуть меньше, а Ахметов-Коломойский-Порошенко чуть больше, так думаю 99 процентов был бы положительный результат.

Все эти опросы про мнение обычно манипуляционные, и зависят от того как сформулировать вопрос, можно сформулировать вопрос так, что большинство будет за вхождения на правах автономии. Например, хотите ли введения военного положения и введение всеобщей мобилизации или пусть войдут на правах автономии - выберите ваш вариант на референдуме.
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