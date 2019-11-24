Додано: Нед 24 лис, 2019 15:36

M-A-X написав: 1. Не денег, а облигаций.

Много ли сейчас толку от сотрудничества.

История траншей есть?

1. Не денег, а облигаций.Много ли сейчас толку от сотрудничества.История траншей есть?

M-A-X написав: 2. Это я манипулирую?

Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.

Где посмотреть эти опросы?

Почему особый статус - это капитуляция?

А как же децентрализация? У нас же она и так проводится. 2. Это я манипулирую?Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.Где посмотреть эти опросы?Почему особый статус - это капитуляция?А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.

МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.Где смотреть? да везде в интернете эти опросы, хоть на ТСН Коломойского.56% за возврат только в виде областей. И децентрализация это далеко не особый статус.Особый статус это государство в государстве со своей армией, полицией, судами на полном содержании Украины с защищенными статьями в бюджете и правом вето по внешней политике. По сути это легализация ЛДНР в том виде, в котором они есть сейчас. Плюс снятие всей ответственности с РФ за все, что там произошло.