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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47264727472847294730>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:36

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:2. Это я манипулирую?
Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.
Где посмотреть эти опросы?
Почему особый статус - это капитуляция?
А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
Особливий статус попросять інші регіони України, свої судді, своя поліція, своє СБУ, своя мова і віра і армія своя. Чи не так? Ато комусь статус, а комусь кормити їх.

А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе?

Ну вот сейчас вся страна кормит судей, милицию, СБУ, армию.
А толк какой?
Я не думаю, что в особый статус входят свои судьи, милиция, СБУ.
А вот язык и вера - это право людей решать. Это согласно европейским ценностям.

У нас же декларируется децентрализация. Будут сами себя кормить.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:36

  M-A-X написав:1. Не денег, а облигаций.
Много ли сейчас толку от сотрудничества.
История траншей есть?

МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.

  M-A-X написав:2. Это я манипулирую?
Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.
Где посмотреть эти опросы?
Почему особый статус - это капитуляция?
А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.

Где смотреть? да везде в интернете эти опросы, хоть на ТСН Коломойского.
https://tsn.ua/ru/ato/bolshinstvo-protiv-osobogo-statusa-i-amnistii-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-situacii-na-donbasse-opros-1425630.html
56% за возврат только в виде областей. И децентрализация это далеко не особый статус.
Особый статус это государство в государстве со своей армией, полицией, судами на полном содержании Украины с защищенными статьями в бюджете и правом вето по внешней политике. По сути это легализация ЛДНР в том виде, в котором они есть сейчас. Плюс снятие всей ответственности с РФ за все, что там произошло.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 лис, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:41

  AlexxK написав:
  zРадио написав:
  AlexxK написав: Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи.
Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.

Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.


И где же вы почерпнули сий "исторический факт" - в темниках фон Веделя, или фильмах Геббельса? :roll:

Вообще-то это была ирония.

Там есть ссылка на сообщение предыдущего автора, сравните структуру его сообщения и моего.


Ой, тогда сорян. Со смартфона писал
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:42

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Приват Коломойському? Ви жартуєте, це колапс фінансової системи з наслідками девальвації.


Как могут жалкие два миллиарда долларов, которые требует Коломойский, в масштабах огромной страны вызвать коллапс финансовой системы ?
Сделают как максимум Беню миноритарным акционером банка, и курс даже не шелохнется от этого.
А що далі? В США мабуть закриють кримінальну справу по відмиванню коштів, Суди Англії теж поклоняться Коломойському, погладять по голівоньці ЗЕбобіка і заживемо тоді о-ох як. Ви марите.
Це автоматично відріже Україну від Західного фінансуванн, якщо навіть щось там владнають, та Бєні шматочок Привата начебто віддадуть. Є принципи Міжнародного Права і на їх порушення ніхто не піде.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:46

  Schmit написав:
  M-A-X написав:1. Не денег, а облигаций.
Много ли сейчас толку от сотрудничества.
История траншей есть?

МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.

1. Хоть какой-то стране сотрудничество с МВФ принесло пользу?
МВФ денег не дает, но зато это дешевые деньги. Круто.

  Schmit написав:
  M-A-X написав:2. Это я манипулирую?
Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат.
Где посмотреть эти опросы?
Почему особый статус - это капитуляция?
А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.

Где смотреть? да везде в интернете эти опросы, хоть на ТСН Коломойского.
https://tsn.ua/ru/ato/bolshinstvo-protiv-osobogo-statusa-i-amnistii-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-situacii-na-donbasse-opros-1425630.html
56% за возврат только в виде областей. И децентрализация это далеко не особый статус

2. К сожалению источник https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsi ... rytoriiamy
недоступен.
А какое наполнение у этого особого статуса?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:53

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:53

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Є принципи Міжнародного Права і на їх порушення ніхто не піде.

Т.е. вы утверждаете, что РФ забрав Крым и введя свои войска на Донбасс (Иловайский котел) не нарушила принципы Международного права???
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:55

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.

Особый статус предполагает наличие армии ЛДНР?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:58

Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два :mrgreen:

ЕСЛИ УКРАИНЦЫ БУДУТ СОГЛАСНЫ, ТО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ - ЕПИФАНИЙ
https://tsn.ua/ru/ukrayina/esli-ukrainc ... 48370.html
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 24 лис, 2019 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:59

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:2. К сожалению источник https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsi ... rytoriiamy
недоступен.

У ТСН неправильная ссылка. Правильная - http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... rytoriiamy
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