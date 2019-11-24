Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:2. Это я манипулирую? Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат. Где посмотреть эти опросы? Почему особый статус - это капитуляция? А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
Особливий статус попросять інші регіони України, свої судді, своя поліція, своє СБУ, своя мова і віра і армія своя. Чи не так? Ато комусь статус, а комусь кормити їх.
А что входит в особый статус? Это где-то прописано? Или только манипуляции на этот счет? Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе?
Ну вот сейчас вся страна кормит судей, милицию, СБУ, армию. А толк какой? Я не думаю, что в особый статус входят свои судьи, милиция, СБУ. А вот язык и вера - это право людей решать. Это согласно европейским ценностям.
У нас же декларируется децентрализация. Будут сами себя кормить.
M-A-X написав:1. Не денег, а облигаций. Много ли сейчас толку от сотрудничества. История траншей есть?
МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.
M-A-X написав:2. Это я манипулирую? Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат. Где посмотреть эти опросы? Почему особый статус - это капитуляция? А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
AlexxK написав: Есть исторический факт: Германия как нация достигла пика своего процветания именно при великом Пу.. т.е. Хи. Они производили лучшую в мире сталь, строили лучшие в мире автобаны. Процветала германская экономика, Германия была первой сверхдержавой по уровню экономического развития. Самая передовая в мире наука, лучшие в мире ученые.
Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории, ни до, ни после, Великая Германия не занимала такого высокого места в мире, как в указанное время. Да и по уровню благосостояния простых людей они не только опережали Польшу и Румынию, но и вообще всех, не говоря уже о Китае или Латинской Америке.
И где же вы почерпнули сий "исторический факт" - в темниках фон Веделя, или фильмах Геббельса?
Вообще-то это была ирония.
Там есть ссылка на сообщение предыдущего автора, сравните структуру его сообщения и моего.
Перес де Куэльяр написав:Приват Коломойському? Ви жартуєте, це колапс фінансової системи з наслідками девальвації.
Как могут жалкие два миллиарда долларов, которые требует Коломойский, в масштабах огромной страны вызвать коллапс финансовой системы ? Сделают как максимум Беню миноритарным акционером банка, и курс даже не шелохнется от этого.
А що далі? В США мабуть закриють кримінальну справу по відмиванню коштів, Суди Англії теж поклоняться Коломойському, погладять по голівоньці ЗЕбобіка і заживемо тоді о-ох як. Ви марите. Це автоматично відріже Україну від Західного фінансуванн, якщо навіть щось там владнають, та Бєні шматочок Привата начебто віддадуть. Є принципи Міжнародного Права і на їх порушення ніхто не піде.
M-A-X написав:1. Не денег, а облигаций. Много ли сейчас толку от сотрудничества. История траншей есть?
МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.
1. Хоть какой-то стране сотрудничество с МВФ принесло пользу? МВФ денег не дает, но зато это дешевые деньги. Круто.
Schmit написав:
M-A-X написав:2. Это я манипулирую? Радует, что хоть Вы поддерживаете возврат. Где посмотреть эти опросы? Почему особый статус - это капитуляция? А как же децентрализация? У нас же она и так проводится.
M-A-X написав:А что входит в особый статус? Это где-то прописано? Или только манипуляции на этот счет? Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X написав:А что входит в особый статус? Это где-то прописано? Или только манипуляции на этот счет? Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.