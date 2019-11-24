Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.
Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет. МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики. От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ? А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два
freeze написав:Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет. МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики. От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ? А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.
Конечно сразу ничего не будет. Просто будут брать деньги в долг под заоблачные % (как в свое время делали янучарии) и в налоговом законодательстве гайки нам подкрутят. А результат увидим чуть попозже.
zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два