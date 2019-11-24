RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4727472847294730>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:59

M-A-X ополчиться всегда смогут :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 03.12.14
Подякував: 380 раз.
Подякували: 443 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:00

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:1. Хоть какой-то стране сотрудничество с МВФ принесло пользу?
МВФ денег не дает, но зато это дешевые деньги. Круто.

Если есть сотрудничество с МВФ, то есть доверие прочих инвесторов и можно брать деньги под низкие %. Иначе придется брать в долг под заоблачные %, (что и делала власть януковощей в свое время).

  M-A-X написав:2. К сожалению источник https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsi ... rytoriiamy
недоступен.

Вот вам еще один источник

http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ ... VGu_0g-rqQ
На 66 странице "Питання Донбасу". Да вообще полно этих опросов и везде один результат.

  M-A-X написав:А какое наполнение у этого особого статуса?

Я же написал выше, государство в государстве со своими армиями, полицией, судами и на полном содержании Украины (сейчас за все платит РФ). Простыми словами легализация ЛДНР в сегодняшнем виде.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 24 лис, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:01

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.


Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет.
МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики.
От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ?
А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13661
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3768 раз.
Подякували: 5569 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Мне, атеисту
мне,агностику проще и интереснее
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 03.12.14
Подякував: 380 раз.
Подякували: 443 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:03

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два :mrgreen:

ЕСЛИ УКРАИНЦЫ БУДУТ СОГЛАСНЫ, ТО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ - ЕПИФАНИЙ
https://tsn.ua/ru/ukrayina/esli-ukrainc ... 48370.html


Согласны не согласны, а оба Рождества будем праздновать, ибо оба дня выходные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13661
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3768 раз.
Подякували: 5569 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:06

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:
  zРадио написав:Мне, атеисту
мне,агностику проще и интереснее


Можно верить в разные вещи, и в то, что Бога нет можно верить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13661
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3768 раз.
Подякували: 5569 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет.
МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики.
От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ?
А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.

Конечно сразу ничего не будет. Просто будут брать деньги в долг под заоблачные % (как в свое время делали янучарии) и в налоговом законодательстве гайки нам подкрутят. А результат увидим чуть попозже.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:07

  freeze написав:
zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два :mrgreen:

ЕСЛИ УКРАИНЦЫ БУДУТ СОГЛАСНЫ, ТО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ - ЕПИФАНИЙ
https://tsn.ua/ru/ukrayina/esli-ukrainc ... 48370.html


Согласны не согласны, а оба Рождества будем праздновать, ибо оба дня выходные.


Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 02.05.18
Подякував: 816 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:09

  Schmit написав:
  M-A-X написав:1. Хоть какой-то стране сотрудничество с МВФ принесло пользу?
МВФ денег не дает, но зато это дешевые деньги. Круто.

Если есть сотрудничество с МВФ, то есть доверие прочих инвесторов и можно брать деньги под низкие %. Иначе придется брать в долг под заоблачные %, (что и делала власть януковощей в свое время).

Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.
Под низкие проценты, но их не дают.

  Schmit написав:
  M-A-X написав:А какое наполнение у этого особого статуса?

Я же написал выше, государство в государстве со своими армиями, полицией, судами и на полном содержании Украины (сейчас за все платит РФ). Простыми словами легализация ЛДНР в сегодняшнем виде.

Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса.
M-A-X
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:12

  freeze написав:Согласны не согласны, а оба Рождества будем праздновать, ибо оба дня выходные.

А зачем праздновать оба?
Из-за того, что выходные?
Так это не подразумевает празднование.
M-A-X
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 08.10.15
Подякував: 628 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4727472847294730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexxK і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.