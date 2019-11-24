Додано: Нед 24 лис, 2019 16:01

Schmit написав: МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.

Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет.МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики.От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ?А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.