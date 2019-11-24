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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:12
M-A-X написав:
Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.
Ну будут по 12% без МВФ.
M-A-X написав:
Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса.
Так поведайте нам ваше видение наполнения у особого статуса.
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Schmit
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:13
zРадио написав:
Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить
У нас попраздновать любят, это вряд ли, скорее еще на Хануку большие выходные сделаем.
Гулять так гулять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16
lapay написав:
Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
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M-A-X
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:21
Перес де Куэльяр написав: Schmit написав:
Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.
Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.
Так і про що мова!!!
У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.
"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22
Schmit написав: M-A-X написав:
Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.
Ну будут по 12% без МВФ.
По вашему 9% - это низкие?
И в это время якобы было сотрудничество с МВФ.
При этом внутри страны можно брать по 5%.
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M-A-X
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22
M-A-X написав: lapay написав:
Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
Как раз прочитал ) Про реформы.
С приходом к власти Иди Амин стал проводить реформы — получился дичайший микс из идей социализма, националистического экстремизма, сексизма, расизма и трибализма. Трибализм — это деление общества по клановому принципу. То есть угандийский народ был разделён по всем возможным характеристикам — от пола и национальности до социального статуса и политических взглядов.
Для пополнения бюджета Уганды были введены беспрецедентные меры. Служба внутренней безопасности получила право убивать любого подозреваемого в нелояльности. После убийства у родственников требовали выкуп за тело. И это реально был один из пунктов пополнения бюджета страны, отдельной статьей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:24
flyman написав:
У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.
А мы для них не равноправный партнер.
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M-A-X
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