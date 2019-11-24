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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4727472847294730
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.

Ну будут по 12% без МВФ.

  M-A-X написав:Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса.

Так поведайте нам ваше видение наполнения у особого статуса.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:13

  zРадио написав:Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить


У нас попраздновать любят, это вряд ли, скорее еще на Хануку большие выходные сделаем.
Гулять так гулять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16

  lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:21

  Перес де Куэльяр написав:
  Schmit написав:Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.
Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.

Так і про що мова!!!

У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.

"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22

  Schmit написав:
  M-A-X написав:Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.

Ну будут по 12% без МВФ.

По вашему 9% - это низкие?
И в это время якобы было сотрудничество с МВФ.
При этом внутри страны можно брать по 5%.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22

  M-A-X написав:
  lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?


Как раз прочитал ) Про реформы.

С приходом к власти Иди Амин стал проводить реформы — получился дичайший микс из идей социализма, националистического экстремизма, сексизма, расизма и трибализма. Трибализм — это деление общества по клановому принципу. То есть угандийский народ был разделён по всем возможным характеристикам — от пола и национальности до социального статуса и политических взглядов.
Для пополнения бюджета Уганды были введены беспрецедентные меры. Служба внутренней безопасности получила право убивать любого подозреваемого в нелояльности. После убийства у родственников требовали выкуп за тело. И это реально был один из пунктов пополнения бюджета страны, отдельной статьей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:24

  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.
M-A-X
 
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