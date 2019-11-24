Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22

M-A-X написав: lapay написав: Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи. Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

За последние 5 лет было много "реформ".

Где результат? За последние 5 лет было много "реформ".Где результат?

Как раз прочитал ) Про реформы.С приходом к власти Иди Амин стал проводить реформы — получился дичайший микс из идей социализма, националистического экстремизма, сексизма, расизма и трибализма. Трибализм — это деление общества по клановому принципу. То есть угандийский народ был разделён по всем возможным характеристикам — от пола и национальности до социального статуса и политических взглядов.Для пополнения бюджета Уганды были введены беспрецедентные меры. Служба внутренней безопасности получила право убивать любого подозреваемого в нелояльности. После убийства у родственников требовали выкуп за тело. И это реально был один из пунктов пополнения бюджета страны, отдельной статьей.