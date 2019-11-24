Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
За последние 5 лет было много "реформ". Где результат?
Schmit написав:Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.
Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.
Так і про що мова!!!
У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.
"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.
За последние 5 лет было много "реформ". Где результат?
Как раз прочитал ) Про реформы.
С приходом к власти Иди Амин стал проводить реформы — получился дичайший микс из идей социализма, националистического экстремизма, сексизма, расизма и трибализма. Трибализм — это деление общества по клановому принципу. То есть угандийский народ был разделён по всем возможным характеристикам — от пола и национальности до социального статуса и политических взглядов. Для пополнения бюджета Уганды были введены беспрецедентные меры. Служба внутренней безопасности получила право убивать любого подозреваемого в нелояльности. После убийства у родственников требовали выкуп за тело. И это реально был один из пунктов пополнения бюджета страны, отдельной статьей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет. МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики. От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ? А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.
Конечно сразу ничего не будет. Просто будут брать деньги в долг под заоблачные % (как в свое время делали янучарии) и в налоговом законодательстве гайки нам подкрутят. А результат увидим чуть попозже.
Ну что ж ты так неумело свою порохоботскую пропаганду ведешь? Факты ведь проверить несложно.
Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 = 32 млрд грн, что составляет 6,3% Консолидированного Бюджета, или 2,2% от ВВП.
Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 = 130 млрд грн, что составляет 9% Консолидированного Бюджета, или 3,3% от ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).
Т.е. экономическая нагрузка на обслуживание госдолга благодаря МВФ и рекомендованным им "реформам" увеличилась на 50%!
PS: на самом деле нагрузка увеличивается скорее не вследствие рекомендаций МВФ, а вследствие действий горе-реформаторов (являющихся либо ворами, либо непрофессионалами, либо два в одном). Однако, поскольку МВФ и другие западные институты марают свои имена пропагандой пэрэмог, являющихся на самом деле зрадами, то их справедливо считать подельниками!!!