Додано: Нед 24 лис, 2019 16:21

Перес де Куэльяр написав: Schmit написав: Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут. Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут. Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити. Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.

Так і про що мова!!!



У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.



"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.



Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра. Так і про що мова!!!У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити."На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/