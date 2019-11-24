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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47284729473047314732>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:12

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.

Ну будут по 12% без МВФ.

  M-A-X написав:Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса.

Так поведайте нам ваше видение наполнения у особого статуса.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:13

  zРадио написав:Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить


У нас попраздновать любят, это вряд ли, скорее еще на Хануку большие выходные сделаем.
Гулять так гулять.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:16

  lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:21

  Перес де Куэльяр написав:
  Schmit написав:Проблема возврата Привата том, что туда влито 155 ярдов гривен бюджетных денег. Сомневаюсь, что при возврате банка деньги вернут в бюджет. МВФ уже прямым текстом говорит, что сотрудничества не будет, если такое провернут.
Цікава ще одна річ, що МВФ у будь-якому випадку нічого б не підписував з цією зе-Владою, поки не відбудеться Нормандська зустріч, щоб остаточно зрозуміти з ким вони мають справу і будуть співпрацювати, бо на двох стільцях не всидиш і тому Зеленському прийдеться визначатись. Підозри є що політика ЗЕ направлена на Схід, а не на Захід. Траншів не бачити.

Так і про що мова!!!

У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.

"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22

  Schmit написав:
  M-A-X написав:Ага, только почему-то Украина выпустила евробонды под 9% годовых еще при Порошенко.

Ну будут по 12% без МВФ.

По вашему 9% - это низкие?
И в это время якобы было сотрудничество с МВФ.
При этом внутри страны можно брать по 5%.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:22

  M-A-X написав:
  lapay написав:Власне, в конкурентноспроможності суть питання - в основному тільки новозбудовані сучасні підприємства і можуть заробляти, або добре модифіковані радянські сировинні виробництва. А щоб більше було нових, потрібні інвестиції, тобто європейські реформи.

За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?


Как раз прочитал ) Про реформы.

С приходом к власти Иди Амин стал проводить реформы — получился дичайший микс из идей социализма, националистического экстремизма, сексизма, расизма и трибализма. Трибализм — это деление общества по клановому принципу. То есть угандийский народ был разделён по всем возможным характеристикам — от пола и национальности до социального статуса и политических взглядов.
Для пополнения бюджета Уганды были введены беспрецедентные меры. Служба внутренней безопасности получила право убивать любого подозреваемого в нелояльности. После убийства у родственников требовали выкуп за тело. И это реально был один из пунктов пополнения бюджета страны, отдельной статьей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:24

  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:31

  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

За последние 5 лет было много разговоров про реформы, а не самих реформ.
Результат - новый президент. :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:46

  Schmit написав:
  freeze написав:Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет.
МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики.
От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ?
А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.

Конечно сразу ничего не будет. Просто будут брать деньги в долг под заоблачные % (как в свое время делали янучарии) и в налоговом законодательстве гайки нам подкрутят. А результат увидим чуть попозже.


Ну что ж ты так неумело свою порохоботскую пропаганду ведешь? Факты ведь проверить несложно.

Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 = 32 млрд грн, что составляет 6,3% Консолидированного Бюджета, или 2,2% от ВВП.

Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 = 130 млрд грн, что составляет 9% Консолидированного Бюджета, или 3,3% от ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).

Т.е. экономическая нагрузка на обслуживание госдолга благодаря МВФ и рекомендованным им "реформам" увеличилась на 50%!

PS: на самом деле нагрузка увеличивается скорее не вследствие рекомендаций МВФ, а вследствие действий горе-реформаторов (являющихся либо ворами, либо непрофессионалами, либо два в одном). Однако, поскольку МВФ и другие западные институты марают свои имена пропагандой пэрэмог, являющихся на самом деле зрадами, то их справедливо считать подельниками!!!

https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2013/
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
https://112.ua/politika/na-obsluzhivani ... 73463.html
https://www.unian.net/economics/finance ... vtroe.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:53

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.
Перес де Куэльяр
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