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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:57
freeze написав: zРадио написав:
Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить
У нас попраздновать любят, это вряд ли, скорее еще на Хануку большие выходные сделаем.
Гулять так гулять.
Придумают взамен еще какой-нибудь памятный день из истории 3-х областей. 2-е мая ведь отменили как выходной день. И православное рождество тоже отменят. Дайте время - все будет
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Додано: Нед 24 лис, 2019 16:58
Перес де Куэльяр написав: flyman написав:
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся?
Вы готовы майданом страну развалить?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:04
M-A-X написав: flyman написав:
У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.
А мы для них не равноправный партнер.
для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 лис, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:05
Перес де Куэльяр написав: flyman написав:
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.
Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.
1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...
Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:08
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: flyman написав:
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.
Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.
1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...
Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны
в Переса є рецепт, тре отсепаріровать "істинну Україну" (тіпа Львова) від решти скацапізованої (де 73% зробили) і буде тоді рагулям щастя.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:08
M-A-X написав:
Особый статус предполагает наличие армии ЛДНР?
А ви міркували, що там бабці з палицями залишаться і будуть чекати Україну? Поставте себе на місце населення окупованих ЛДНР, чи погодяться вони кудись подіти свої збройні формування, які їх доречі захищають?
Мене дійсно вражає розум окремих мешканців України.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:17
M-A-X написав: Перес де Куэльяр написав: flyman написав:
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся?
Вы готовы майданом страну развалить?
Так ми її розвалимо капітуляцією. Краще нехай буде Україна з Майданом, ніж бути губернією РФ "Окраіною", чи "Малоросією".
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:22
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: flyman написав:
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.
Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.
1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...
Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!!
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:31
Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!!
Бан провокатору срача!
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