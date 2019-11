Додано: Нед 24 лис, 2019 17:04

M-A-X написав: flyman написав: У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.



Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер. А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці

Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/