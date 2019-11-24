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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4729473047314732>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:57

  freeze написав:
  zРадио написав:Это до поры. Еще несколько лет, и один выходной будет - 26-го декабря. Готов спорить


У нас попраздновать любят, это вряд ли, скорее еще на Хануку большие выходные сделаем.
Гулять так гулять.


Придумают взамен еще какой-нибудь памятный день из истории 3-х областей. 2-е мая ведь отменили как выходной день. И православное рождество тоже отменят. Дайте время - все будет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:58

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся?

Вы готовы майданом страну развалить?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:04

  M-A-X написав:
  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:05

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.


Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.

1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...

Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:08

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.


Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.

1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...

Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны :oops:

в Переса є рецепт, тре отсепаріровать "істинну Україну" (тіпа Львова) від решти скацапізованої (де 73% зробили) і буде тоді рагулям щастя.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Особый статус предполагает наличие армии ЛДНР?
А ви міркували, що там бабці з палицями залишаться і будуть чекати Україну? Поставте себе на місце населення окупованих ЛДНР, чи погодяться вони кудись подіти свої збройні формування, які їх доречі захищають?
Мене дійсно вражає розум окремих мешканців України.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:17

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся?

Вы готовы майданом страну развалить?
Так ми її розвалимо капітуляцією. Краще нехай буде Україна з Майданом, ніж бути губернією РФ "Окраіною", чи "Малоросією".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:22

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.
От ти злодій, Майдану не боїшся? Навіщо мені лапті, коли я приміряв взуття.


Все верно, но чем за обувь платить будем? Вот, о чем думать нужно.

1) Соглашение об Ассоциации с ЕС дискриминационно
2) Российский рынок закрыт политически
3) Страна в долговой кабале Яресько
4) Транзитные коридоры утрачены, либо дорабатывают последние годы
5) Половина трудоспособного населения за границей
6) Износ инфраструктуры 90%, промышленности и энергетики 80%, жилья 70%
7) Последняя капля - с/х земли распродаем...

Необходимо срочно найти новые точки роста, закрепиться в международном разделении труда, или полное фиаско - либо повальная нищета, либо по кусочкам в другие страны :oops:



Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!! :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:26

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:31

  Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!! :D


Бан провокатору срача!
zРадио
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