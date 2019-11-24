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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4729473047314732
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:35

  flyman написав:
  M-A-X написав:
  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити. :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:40

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:
  M-A-X написав:А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити. :lol:

так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:41

  zРадио написав:
  Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!! :D


Бан провокатору срача!
Нє, ну ти дійсно наче з Луни пишеш, може з дурдома якогось? психіатра давно відвідував?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:47

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:48

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:
  Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!! :D


Бан провокатору срача!
Нє, ну ти дійсно наче з Луни пишеш, може з дурдома якогось? психіатра давно відвідував?


Как и принято у порохоботов - никаких аргументов. Вы просто верьте им, они - носители истины, единственные правильные патриоты (по крайней мере они сами так считают :D )
zРадио
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  #<1 ... 4729473047314732
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