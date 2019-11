Додано: Нед 24 лис, 2019 17:40

Перес де Куэльяр написав: flyman написав: M-A-X написав: А мы для них не равноправный партнер. А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити. Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити.

так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану? так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/