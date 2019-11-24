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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:35
flyman написав: M-A-X написав: flyman написав:
У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.
А мы для них не равноправный партнер.
для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:40
Перес де Куэльяр написав: flyman написав: M-A-X написав:
А мы для них не равноправный партнер.
для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити.
так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:41
zРадио написав: Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!!
Бан провокатору срача!
Нє, ну ти дійсно наче з Луни пишеш, може з дурдома якогось? психіатра давно відвідував?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:47
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:48
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: Ethereum написав:
Зеленобобік з Мордовії (з під Кийова) став економістом . Видно кантора трохи вчить як писати,"киевлянина" нашего з Ольгіно.
Скоро буде засрерадио проффесором наук,а там і медаль дадуть за взяття Маріуполя!!
Бан провокатору срача!
Нє, ну ти дійсно наче з Луни пишеш, може з дурдома якогось? психіатра давно відвідував?
Как и принято у порохоботов - никаких аргументов. Вы просто верьте им, они - носители истины, единственные правильные патриоты (по крайней мере они сами так считают
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