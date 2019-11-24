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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47294730473147324733>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:04

  M-A-X написав:
  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Востаннє редагувалось flyman в Нед 24 лис, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Особый статус предполагает наличие армии ЛДНР?
А ви міркували, що там бабці з палицями залишаться і будуть чекати Україну? Поставте себе на місце населення окупованих ЛДНР, чи погодяться вони кудись подіти свої збройні формування, які їх доречі захищають?
Мене дійсно вражає розум окремих мешканців України.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:26

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:35

  flyman написав:
  M-A-X написав:
  flyman написав:У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.

Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:40

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:
  M-A-X написав:А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
Так, ми відрізняємося від них в якійсь мірі, але це як в "Грі Престолів" дикуни і Землі за Стіною за межами Стіни. Це єдиний регіон континенту, який не є частиною Семи Королівств Світу цивілізації. Але є зараз спільний ворог людства - Орда мерців Мороку з Оркостану, яку треба спільними зусиллями знищити. :lol:

так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 17:47

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:14

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?

Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;
25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:16

  freeze написав:
Schmit написав: МВФ, это не только деньги МВФ, если вы понимаете. И МВФ, это самые дешевые деньги. С долгами, которые есть у Украины прекращение сотрудничества с МВФ - прямой путь к дефолту.
Ничего без МВФ не произойдет, никого дефолта не будет.
МВФ это всего лишь деньги в ЗВР, а не в развитие экономики.
От того что ЗВР будет не 20, а 23 миллиарда, а будет учтено их требование о продаже земли иностранцам кому то легче станет ?
А то отношения с МВФ по тональности и сути начинают немного напоминать сбор дани посланцами Золотой Орды.

У МВФ чисто бухгалтерский подход.
И если бы мы не имели долгов перед МВФ - вы были бы абсолютно правы. Но если ЗВР после изъятия МВФовских денег будет не 20, а 15 - картина будет тоже нерадостная.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 = 32 млрд грн, что составляет 6,3% Консолидированного Бюджета, или 2,2% от ВВП.

Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 = 130 млрд грн, что составляет 9% Консолидированного Бюджета, или 3,3% от ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).

Т.е. экономическая нагрузка на обслуживание госдолга благодаря МВФ и рекомендованным им "реформам" увеличилась на 50%!

Держборг, по відношенню до ВВП, збільшився, з 2013 до 2018 року з 40% до 60%, так само збільшилась і вартість обслуговування. Крім того, в 2013 запозичили вдвічі більше, ніж віддали, а в 2018 на 20% більше. Жировали тоді - збідніли зараз, бо чудес не буває.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 18:30

  flyman написав: У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією, а Росія радо давала кредити.
"На зло мамі відморожу вуха" - ось така політика.
Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. А от Росія готова фінансувати повернення України до руського міра.


Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):

1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.
2. "Запад" нас нае..ал.
3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).

Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы :wink:
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