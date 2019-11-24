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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 18:32
Перес де Куэльяр написав:
Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні
M-A-X написав:
За последние 5 лет было много "реформ".
Где результат?
.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;
25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році
1. А Вы не хотите оформить этот список в отдельной теме, чтобы не потерялось и там обсуждать.
2. Это реформы или результаты реформ?
3. Эти реформы привели инвестиции? Изначально вопрос был в этом.
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M-A-X
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:37
Starikan написав:
Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы
Їх проблема в тому, що халяви ніхто не дасть, ні ЄС, ні РФ, за кого б вони не голосували - чи за Януковича, чи за Порошенко, чи за Зеленського. Навіть не в цьому проблема, а в тому, що вони вперто цього не розуміють. Тут можна було б приліпити якійсь образливий епітет, але марно, бо горбатого могила випрямить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:41
Перес де Куэльяр написав: M-A-X написав:
А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:53
freeze написав: flyman написав:
Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву.
Інших просто відразу відправляли туди куди макар телят не ганяв.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:55
Starikan написав:У МВФ чисто бухгалтерский подход.
И если бы мы не имели долгов перед МВФ - вы были бы абсолютно правы. Но если ЗВР после изъятия МВФовских денег будет не 20, а 15 - картина будет тоже нерадостная.
Ничего страшного нет и в ЗВР 15, лет 5 назад могу ошибаться, но ЗВР были 7, мы были моложе, здоровее, оптимистичнее, некоторые и богаче, при 7 мир не упал с неба на землю, тем более при 15 ЗВР уж точно ничто и не произойдет, а подавляющее большинство пересичных об этом и не узнают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:55
freeze написав:
От пения толку мало, а товарищ своим решением взял и забрал из РСФСР Крым и передал любимой Украине, за что до сих пор предается жесточайшей критике от наследников РСФСР, какой-нибудь Иванов или Либерман вряд ли бы так поступили.
а чому згадуєте тільки про крим?
потрібно перераховувати всі землі які були перерозподілені між республіками.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 18:59
freeze написав:
Ничего страшного нет и в ЗВР 15, лет 5 назад могу ошибаться, но ЗВР были 7, мы были моложе, здоровее, оптимистичнее, некоторые и богаче, при 7 мир не упал с неба на землю, тем более при 15 ЗВР уж точно ничто и не произойдет, а подавляющее большинство пересичных об этом и не узнают.
Стесняюсь спросить.., а що з курсом стало, коли ЗВР впали до 7?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:04
mephala написав:Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву
Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.
Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:07
lapay написав:Стесняюсь спросить.., а що з курсом стало, коли ЗВР впали до 7?
И что вы тогда меньше кушали ? Или хуже одевались ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 19:08
Перес де Куэльяр написав: Перес де Куэльяр написав: M-A-X написав:
А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?
Якщо в тебе під боком супердержава, то з нею тре якось рахуватися, а не заявляти "Мордор тре знищити". Перес ти як, "за цєной нє пастаіш"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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