Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:1) збережена Незалежність України;
Отличный результат. Довели страну до такого, что сохранение независимости ставите в плюс и на первом месте. Хотя это должно быть само собой разумеющимся.
Перес де Куэльяр написав:2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
Да, при Порошенко демократия прям расцвела. Реформа и результат.
Перес де Куэльяр написав:3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;
Это которые правильные активисты? Так они были еще при Януковиче.
Перес де Куэльяр написав:4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
А результат какой?
Перес де Куэльяр написав:5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
Первый результат. Но к этому шли давно.
Перес де Куэльяр написав:6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
Зря.
Перес де Куэльяр написав:7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
Такой глубокой, что Донбасу никаких прав по сравнению с 2013 давать не хотите. Да и не только Донбасу. Что конкретно децентрализовано?
Перес де Куэльяр написав:8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
Ранее армия сокращалась в рамках программ сотрудничества с НАТО.
Перес де Куэльяр написав:9) створена єдина помісна церква в Україні;
Мы светская страна.
Перес де Куэльяр написав:10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
Для этого был майдан? Чтобы на Россию санкции наложить?
Перес де Куэльяр написав:11) проведена декомунізація;
Спасибо, не нужно.
Перес де Куэльяр написав:12) посилена українізація держави;
Ага, демократия.
Перес де Куэльяр написав:13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
Каждый год впервые приходит кто-то на госслужбу. Только результата от это патриотизма нет.
Перес де Куэльяр написав:14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);
Перес де Куэльяр написав:15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
Перед этим уничтожили половину банков. Прибыльность норм.
Перес де Куэльяр написав:16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
Как воровали, так и воруют.
Перес де Куэльяр написав:17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
Первая стадия? Что она включает? Это не то осовременивание пенсий? Распишите подробней.
Перес де Куэльяр написав:18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
Она на времени? Приват нужно приватизировать? Не будет повторения ситуации?
Перес де Куэльяр написав:19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
Нефтегаз стал прибыльным за счет обдирания людей. Нужно было где-то посредине.
Перес де Куэльяр написав:20) розпочата глибока медична реформа;
Людям от этого лучше будет?
Перес де Куэльяр написав:21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
В чем реформа? Результатов еще нет?
Перес де Куэльяр написав:22) введено електронне декларування для держчиновників;
А они как воровали, так и воруют.
Перес де Куэльяр написав:23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду;
Кого-то посадили?
Перес де Куэльяр написав:24) запускається середньострокове бюджетування;
Типа бюджетное планирование на пятилетку?
Перес де Куэльяр написав:25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
Прям петабайты? Ну норм.
Перес де Куэльяр написав:26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році
Янукович тоже провел выборы, и Кучма, и Ющенко, и Кравчук.
M-A-X написав:А что входит в особый статус? Это где-то прописано? Или только манипуляции на этот счет? Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?
Это Вы видимо мне адресуете. Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал. В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
Перес де Куэльяр написав:Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?
Это Вы видимо мне адресуете. Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал. В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
скоріше за все підуть у місцеві формування МВС/поліції
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:А мы для них не равноправный партнер.
для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці
так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?
Здається, так. Це кільце - наша жадібність і небажання слухати розумних людей. Бо все може скінчитися розвалом України. Особливо якщо порохоботські витребеньки уставити списа в колеса дадуть результат. хай Бог милує, зелені і так ледве їдуть. Замість контролювати і направляти зелених заради України, йолопи-порохоботи у ФБ як оті лисички з Плутанини. Що із сірничками бавилися біля моря.
І от тоді, дурники - землю жерти будуть, лікті кусати. Як усе про..бали?..
Вам все ох..енно, хоча українців не 52 млн, а 35. Хоча ВВП не росте з 1990 року Країна майже просрана-вони гетьмана обирають Нема народу дурнішого за наш, мабуть
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну