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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4730473147324733
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:10

  Перес де Куэльяр написав:1) збережена Незалежність України;

Отличный результат.
Довели страну до такого, что сохранение независимости ставите в плюс и на первом месте.
Хотя это должно быть само собой разумеющимся.
  Перес де Куэльяр написав:2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;

Да, при Порошенко демократия прям расцвела.
Реформа и результат.
  Перес де Куэльяр написав:3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;

Это которые правильные активисты? Так они были еще при Януковиче.
  Перес де Куэльяр написав:4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;

А результат какой?
  Перес де Куэльяр написав:5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;

Первый результат.
Но к этому шли давно.
  Перес де Куэльяр написав:6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;

Зря.
  Перес де Куэльяр написав:7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;

Такой глубокой, что Донбасу никаких прав по сравнению с 2013 давать не хотите.
Да и не только Донбасу.
Что конкретно децентрализовано?
  Перес де Куэльяр написав:8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;

Ранее армия сокращалась в рамках программ сотрудничества с НАТО.
  Перес де Куэльяр написав:9) створена єдина помісна церква в Україні;

Мы светская страна.
  Перес де Куэльяр написав:10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;

Для этого был майдан? Чтобы на Россию санкции наложить?
  Перес де Куэльяр написав:11) проведена декомунізація;

Спасибо, не нужно.
  Перес де Куэльяр написав:12) посилена українізація держави;

Ага, демократия.
  Перес де Куэльяр написав:13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;

Каждый год впервые приходит кто-то на госслужбу.
Только результата от это патриотизма нет.
  Перес де Куэльяр написав:14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);

Экономика на 14 месте.
лапай выше писал, что долг вырос к ВВП с 40 до 60%.
Хотя я тут глянул https://www.mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf, так у на скредитование занимает смешную сумму в бюджете. Странно.
ВВП расет медленно, и не благодаря, а вопреки.
  Перес де Куэльяр написав:15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);

Перед этим уничтожили половину банков.
Прибыльность норм.
  Перес де Куэльяр написав:16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;

Как воровали, так и воруют.
  Перес де Куэльяр написав:17) проведена перша стадія пенсійної реформи;

Первая стадия?
Что она включает? Это не то осовременивание пенсий?
Распишите подробней.
  Перес де Куэльяр написав:18) прийнято нове законодавство про приватизацію;

Она на времени?
Приват нужно приватизировать?
Не будет повторения ситуации?
  Перес де Куэльяр написав:19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;

Нефтегаз стал прибыльным за счет обдирания людей.
Нужно было где-то посредине.
  Перес де Куэльяр написав:20) розпочата глибока медична реформа;

Людям от этого лучше будет?
  Перес де Куэльяр написав:21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;

В чем реформа?
Результатов еще нет?
  Перес де Куэльяр написав:22) введено електронне декларування для держчиновників;

А они как воровали, так и воруют.
  Перес де Куэльяр написав:23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду;

Кого-то посадили?
  Перес де Куэльяр написав:24) запускається середньострокове бюджетування;

Типа бюджетное планирование на пятилетку?
  Перес де Куэльяр написав:25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;

Прям петабайты?
Ну норм.
  Перес де Куэльяр написав:26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році

Янукович тоже провел выборы, и Кучма, и Ющенко, и Кравчук.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:13

  Перес де Куэльяр написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:А что входит в особый статус?
Это где-то прописано?
Или только манипуляции на этот счет?
Вы хотите провести декоммунизацию на Донбассе
Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?

Это Вы видимо мне адресуете.
Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал.
В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:19

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
В мене сім"я збіглася, бо я прочитав і дуже голосно сміявся. І Ви прочитайте, те що написали і посміємось разом. В мене немає більше запитань до вас.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:19

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Перес де Куэльяр написав:Так почнем спочатку, 50тис. армії нзф ЛДНР 1-2 Армійські корпуси куди на вашу думку дінуться? Можливо вони розчиняться в натовпі лугандонії, чи може рф їх запрсить до себе цей зброд? То від цього потрібно далі і відштовхуватись, бо їх, "защитников отечества" прибирати ніхто не буде, чи ви рф не знаєте по історії і як вони діятимуть?Не для того москаль прийшов на Українську землю.
Я так і не почув читкої відповіді, можливо пишу мовою незрозумілою. Але волати тут, що ЗЕля БОХ і стратеХ, то мабуть він є ЛОХ.Чекаю відповіді, як бути Україні з цими незаконними збройними формуваннями?

Это Вы видимо мне адресуете.
Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал.
В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.

скоріше за все підуть у місцеві формування МВС/поліції
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:21

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
В мене сім"я збіглася, бо я прочитав і дуже голосно сміявся. І Ви прочитайте, те що написали і посміємось разом. В мене немає більше запитань до вас.

там у вас в родині пропонують цих 50 тис., посадити/розстріляти?
цікаво що ЗСУ близько 200 тис.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:там у вас в родині пропонують цих 50 тис., посадити/розстріляти?
цікаво що ЗСУ близько 200 тис
Ні, ці 200тис. зараз подумали, що до них ЗНЕНАЦЬКА ВНОЧІ завітає МГБ ДНР, бо їх аж 50тис. Оце так ганьба на форумі, слів немає.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:30

  flyman написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:А мы для них не равноправный партнер.

для них ми "руській мір", що в Росії що в Україні для них скрізь "рашен піпл" і "Наташи", так само як для нас китайці однакові китайці

так що маєш чарівне кільце, яке тре кинути до вулкану?


Здається, так. Це кільце - наша жадібність і небажання слухати розумних людей. Бо все може скінчитися розвалом України. Особливо якщо порохоботські витребеньки уставити списа в колеса дадуть результат.
хай Бог милує, зелені і так ледве їдуть. Замість контролювати і направляти зелених заради України, йолопи-порохоботи у ФБ як оті лисички з Плутанини. Що із сірничками бавилися біля моря.

І от тоді, дурники - землю жерти будуть, лікті кусати.
Як усе про..бали?..

Вам все ох..енно, хоча українців не 52 млн, а 35.
Хоча ВВП не росте з 1990 року
Країна майже просрана-вони гетьмана обирають
Нема народу дурнішого за наш, мабуть
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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