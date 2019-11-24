Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-A-X написав:В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
В мене сім"я збіглася, бо я прочитав і дуже голосно сміявся. І Ви прочитайте, те що написали і посміємось разом. В мене немає більше запитань до вас.
Зря смеялись. И, видимо, о структуре армейских подразделений вы знаете только из фильмов.
МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН (МСБ) в т.ч. - взвод снабжения (22 «УРАЛА»: топливозаправщики, под боеприпасы, кухни, перевозки раненых и т.д.) - батальонный медпункт: отделение ТПК (модернизированные «ЛуАЗы»); во главе – фельдшер (прапорщик), к-рый руководит работой ротных санинструкторов (старших сержантов); у санинструктора в роте под началом отделение санитаров-солдат (3 чел.) - ремонтная мастерская (на 3-х кунгах) - хим. отделение во главе с химиком-инструктором (прапорщиком, штат 80-х)
Перес де Куэльяр написав:Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні. 1) збережена Незалежність України; 2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні; 3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство; 4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС; 5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС; 6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО; 7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації; 8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові; 9) створена єдина помісна церква в Україні; 10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії; 11) проведена декомунізація; 12) посилена українізація держави; 13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу; 14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою); 15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році); 16) введена електронна система держзакупівель ProZorro; 17) проведена перша стадія пенсійної реформи; 18) прийнято нове законодавство про приватизацію; 19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим; 20) розпочата глибока медична реформа; 21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах; 22) введено електронне декларування для держчиновників; 23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування; 25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних; 26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році
1. А Вы не хотите оформить этот список в отдельной теме, чтобы не потерялось и там обсуждать.
Нечего там обсуждать - распечатать на фотобумаге, в рамочку, и на стену Причем, я не троллю - именно по этому списку я уже пытался спорить с Пересом. Но изменений с тех пор в нем нет и не будет - разве что еще допишет несколько перемог на фоне дуростей и пассивности Зели
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий
На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца. Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.
Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".
воно не лишилося ілюзій, воно буде шукати на нових виборах хто їм обіцятиме манну небесну.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий
На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца. Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.
Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".
Ваш сосед просто пока не знает, что с 1 октября с.г. действует новый порядок льгот для всех льготников (не только чернобыльцев, но и УБД, инвалидов войны, многодетных матерей и пр., пр., пр.) - теперь деньги, которые раньше перечислялись управлениями соцзахиста различным обслуживающим организациям, полностью, по социальным нормам, перечисляются на открытий для каждого льготника индивидуальный счет в Ощадбанке, с которого льготник сам решает сколько какой организации перечислить денег.
К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.
Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.
Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.
Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 24 лис, 2019 20:01, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два
Перес де Куэльяр написав:Слухай доносчік-ЗЕледрочер, Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав. Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?
"Дякую, синку, я бачу, що ти не москаль"
З тебе такий націоналіст, як з Пеці - патріот.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну