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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 47324733473447354736>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:37

  Перес де Куэльяр написав:
  M-A-X написав:В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
В мене сім"я збіглася, бо я прочитав і дуже голосно сміявся. І Ви прочитайте, те що написали і посміємось разом. В мене немає більше запитань до вас.

Зря смеялись. И, видимо, о структуре армейских подразделений вы знаете только из фильмов.
МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН (МСБ)
в т.ч.
- взвод снабжения (22 «УРАЛА»: топливозаправщики, под боеприпасы, кухни, перевозки раненых и т.д.)
- батальонный медпункт: отделение ТПК (модернизированные «ЛуАЗы»); во главе – фельдшер (прапорщик), к-рый руководит работой ротных санинструкторов (старших сержантов); у санинструктора в роте под началом отделение санитаров-солдат (3 чел.)
- ремонтная мастерская (на 3-х кунгах)
- хим. отделение во главе с химиком-инструктором (прапорщиком, штат 80-х)

https://yv-gontar.io.ua/s204359/shtaty_ ... nyh_polkov

Хорошие специалисты из вышеперечисленных не помешают и украинской армии (ессно, если они не "подрабатывали" расстрелами и пытками).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:44

  avax написав:Зображення

Гиднисть кончилась.
И славно.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:45

  M-A-X написав:Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал.

Да кто же тогда голосовал за Зеленского. Где эти 73% ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:46

  M-A-X написав:
  Перес де Куэльяр написав:Досягнення України за часу Порошенка. Економіка та реформи в Україні.
1) збережена Незалежність України;
2) збережена і продовжила розвиватися демократія в країні;
3) розвивається і "повільно інституціоналізується" громадянське суспільство;
4) підписана Угода про асоціацію Україна - ЄС;
5) введений безвізовий режим між Україною і ЄС;
6) в Конституції закріплений вектор на приєднання до ЄС і НАТО;
7) розпочатий глибокий процес політичної і економічної децентралізації;
8. Армія реформується у боєздатну силу, супротивну ворогові;
9) створена єдина помісна церква в Україні;
10) створена і зберігається міжнародна коаліція на підтримку санкцій проти Росії;
11) проведена декомунізація;
12) посилена українізація держави;
13) тисячі патріотично налагоджених молодих людей уперше пришли на держслужбу;
14) досягнута макростабільність: інфляція знижується по траєкторії НБУ, держборг знижується, скорочується дефіцит бюджету, а ВВП і валютні резерви ростуть; плаваючий валютний курс є відмінним буфером для потенційних зовнішніх шоків (економіка стала стресовитривалою);
15) посилена і збережена інституціональна незалежність НБУ; проведена реформа банківського сектора і забезпечена фінансова стабільність (банківський сектор показав рекордний прибуток в 2018 році);
16) введена електронна система держзакупівель ProZorro;
17) проведена перша стадія пенсійної реформи;
18) прийнято нове законодавство про приватизацію;
19) понижена корупція в енергетичній сфері - "Нафтогаз" став прибутковим;
20) розпочата глибока медична реформа;
21) розпочата реформа корпоративного управління на держпідприємствах;
22) введено електронне декларування для держчиновників;
23) створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), завершується запуск Вищого антикорупційного суду; 24) запускається середньострокове бюджетування;
25) відкриті сотні держреєстрів і петабайти відкритих даних;
26) проведені своєчасні демократичі вибори в 2019 році

1. А Вы не хотите оформить этот список в отдельной теме, чтобы не потерялось и там обсуждать.


Нечего там обсуждать - распечатать на фотобумаге, в рамочку, и на стену :mrgreen: Причем, я не троллю - именно по этому списку я уже пытался спорить с Пересом. Но изменений с тех пор в нем нет и не будет - разве что еще допишет несколько перемог на фоне дуростей и пассивности Зели
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:47

  Навуходоносор написав:
  avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

У пороходрочеров все еще впереди :mrgreen:
Се не опа, синку.
Опа буде, коли країна розвалиться.
А розвалять, як постараються.
А що? Ламати - не будувати (с)

Слухай доносчік-ЗЕледрочер,
Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав.

Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:48

  avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.
Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр. :mrgreen:

Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

Зображення

воно не лишилося ілюзій, воно буде шукати на нових виборах хто їм обіцятиме манну небесну.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:54

  Перес де Куэльяр написав:
  Навуходоносор написав:
  avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

У пороходрочеров все еще впереди :mrgreen:
Се не опа, синку.
Опа буде, коли країна розвалиться.
А розвалять, як постараються.
А що? Ламати - не будувати (с)

Слухай доносчік-ЗЕледрочер,
Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по куткам.

Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?

Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:56

  avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.
Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр. :mrgreen:

Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

Ваш сосед просто пока не знает, что с 1 октября с.г. действует новый порядок льгот для всех льготников (не только чернобыльцев, но и УБД, инвалидов войны, многодетных матерей и пр., пр., пр.) - теперь деньги, которые раньше перечислялись управлениями соцзахиста различным обслуживающим организациям, полностью, по социальным нормам, перечисляются на открытий для каждого льготника индивидуальный счет в Ощадбанке, с которого льготник сам решает сколько какой организации перечислить денег.

К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.

Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.

Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.

Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 24 лис, 2019 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:00

  zРадио написав:Открытие окна Овертона. Мне, атеисту, на христиан - с высокой горки, но ПЦУ сама как бы раскрывает светскую (а именно - политическую) природу своего проекта. Иисус один, а дней рождения - два :mrgreen:

ЕСЛИ УКРАИНЦЫ БУДУТ СОГЛАСНЫ, ТО БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ - ЕПИФАНИЙ
https://tsn.ua/ru/ukrayina/esli-ukrainc ... 48370.html

так і ви святкуйте два - один по старому календарю а другий по новому.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:11

  Перес де Куэльяр написав:Слухай доносчік-ЗЕледрочер,
Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав.
Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?

"Дякую, синку, я бачу, що ти не москаль" :mrgreen:

З тебе такий націоналіст, як з Пеці - патріот.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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