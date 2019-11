Додано: Нед 24 лис, 2019 19:48

avax написав: Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий



На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.

Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.



Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".



На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

воно не лишилося ілюзій, воно буде шукати на нових виборах хто їм обіцятиме манну небесну. воно не лишилося ілюзій, воно буде шукати на нових виборах хто їм обіцятиме манну небесну.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/