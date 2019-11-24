Додано: Нед 24 лис, 2019 19:56

avax написав: Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий



На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.

Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.



Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли". На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

Ваш сосед просто пока не знает, что с 1 октября с.г. действует новый порядок льгот для всех льготников (не только чернобыльцев, но и УБД, инвалидов войны, многодетных матерей и пр., пр., пр.) - теперь деньги, которые раньше перечислялись управлениями соцзахиста различным обслуживающим организациям, полностью, по социальным нормам, перечисляются на открытий для каждого льготника индивидуальный счет в Ощадбанке, с которого льготник сам решает сколько какой организации перечислить денег.К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.