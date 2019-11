Додано: Нед 24 лис, 2019 20:29

Перес де Куэльяр написав: flyman написав: Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це "відділення", відділення пошти, чи поліції? Правильний вислів від'єднання. Не плутай припущення розвитку подій із закликами, бо отримаєш бан за наклеп і неправду.

Моя позиція чітка,окуповані території повертати тільки політично-військовим шляхом з фільтрацією інфікованого населення, без права голосу на виборах протягом 10 років. "відділення", відділення пошти, чи поліції? Правильний вислів від'єднання. Не плутай припущення розвитку подій із закликами, бо отримаєш бан за наклеп і неправду.Моя позиція чітка,окуповані території повертати тільки політично-військовим шляхом з фільтрацією інфікованого населення, без права голосу на виборах протягом 10 років.



грамотію, вчи "собачу мову", як ти писав недавно

http://sum.in.ua/s/viddilennja

ВІДДІ́ЛЕННЯ, я, сер.



1. Дія за значенням відділити й відділитися. Якість калібрування визначається повнотою відділення насіння одного розміру від насіння іншого розміру (Колгоспник України, 3, 1956, .



2. Те саме, що відділ 2, 3. Відкривались відділення банків (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 301); Автоматизований цех має два незалежних відділення (Наука і життя, 5, 1959, 4).



3. Те саме, що рій 2. Сержант Михайло Гайворон вишикував своє відділення (Вадим Собко, Кавказ, 1946, ; Михайло Скиба організував свій невеликий штаб, мав відділення автоматників (Павло Загребельний, Європа. Захід, 1961, 97). грамотію, вчи "собачу мову", як ти писав недавноВІДДІ́ЛЕННЯ, я, сер.1. Дія за значенням відділити й відділитися. Якість калібрування визначається повнотою відділення насіння одного розміру від насіння іншого розміру (Колгоспник України, 3, 1956,2. Те саме, що відділ 2, 3. Відкривались відділення банків (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 301); Автоматизований цех має два незалежних відділення (Наука і життя, 5, 1959, 4).3. Те саме, що рій 2. Сержант Михайло Гайворон вишикував своє відділення (Вадим Собко, Кавказ, 1946,; Михайло Скиба організував свій невеликий штаб, мав відділення автоматників (Павло Загребельний, Європа. Захід, 1961, 97).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/