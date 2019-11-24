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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4732473347344735
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:11

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це
"відділення", відділення пошти, чи поліції? Правильний вислів від'єднання. Не плутай припущення розвитку подій із закликами, бо отримаєш бан за наклеп і неправду.
Моя позиція чітка,окуповані території повертати тільки політично-військовим шляхом з фільтрацією інфікованого населення, без права голосу на виборах протягом 10 років.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 20:15, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:12

  flyman написав:Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це.

Дякую
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:14

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав: Моя позиція читка, ЛДНР повертати тільки політично-військовим шляхом з фільтрацією інфікованого населення.

Повертай, "читка". Там КДБ на обрії ще не маячить?..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:25

  Навуходоносор написав:
  flyman написав:Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це.

Дякую

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  Перес де Куэльяр написав:Правильний вислів від'єднання.

вважаю відокремлення (в корені майже кремль) :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:29

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав:Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це
"відділення", відділення пошти, чи поліції? Правильний вислів від'єднання. Не плутай припущення розвитку подій із закликами, бо отримаєш бан за наклеп і неправду.
Моя позиція чітка,окуповані території повертати тільки політично-військовим шляхом з фільтрацією інфікованого населення, без права голосу на виборах протягом 10 років.


грамотію, вчи "собачу мову", як ти писав недавно
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ВІДДІ́ЛЕННЯ, я, сер.

1. Дія за значенням відділити й відділитися. Якість калібрування визначається повнотою відділення насіння одного розміру від насіння іншого розміру (Колгоспник України, 3, 1956, 8).

2. Те саме, що відділ 2, 3. Відкривались відділення банків (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 301); Автоматизований цех має два незалежних відділення (Наука і життя, 5, 1959, 4).

3. Те саме, що рій 2. Сержант Михайло Гайворон вишикував своє відділення (Вадим Собко, Кавказ, 1946, 8); Михайло Скиба організував свій невеликий штаб, мав відділення автоматників (Павло Загребельний, Європа. Захід, 1961, 97).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:31

  Перес де Куэльяр написав:
  flyman написав: Правильний вислів від'єднання. Не плутай припущення розвитку подій із закликами, бо отримаєш бан за наклеп і неправду.

Вчи мову, невігласе. Погрожувати будеш своєму батькові, після того, як "від'єднаєшся" від мамкиної жилплощі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:42

Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:54

  Перес де Куэльяр написав:Не плутай припущення розвитку подій із закликами


Относительно возможности отделения Галичины - понимаю, о каком сценарии ты говоришь, но отделения в смысле отделения точно не будет.

Всего 3 области. Без выхода к морю. Потребность в импорте всех энергоносителей. Значительные трудовые и родственные связи с Польшей. Возможное напряжение на восточной "границе" - с той Украиной, от которой будет предпринята попытка отделения.

В условиях таких ограничений подобная конструкция не просуществует и года. Втихаря Запад помогать не будет так, как РФ помогает т.н. ЛДНР-ам. Поэтому где-нибудь между Вашингтоном и Брюсселем будет принято решение о полной интеграции в Польшу.

Только не забывай, что такое приобщение к цивилизации будет значить не только повышение качества жизни (на которое, наверняка, деньги найдут) - это еще и никакой пропаганды УПА, понижение статуса украинского языка, разоружение "активистов", уголовное преследование нацистской символики и пр.

Запад не будет терпеть у себя того экстремизма, который поощряет в Украине. Станет, по-сути, тот же вопрос, который я устал поднимать здесь, в Киеве, и за что лже-патриоты обвиняют меня в пророссийской позиции.

Так что имей в виду - такая Галичина тебя может по-факту и не устроить...
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:55

  Мизантрóп написав:
  Навуходоносор написав:
  flyman написав:Якщо ти за відділення Львівщини від України, то ти не націоналіст, ти сепаратист. Зрозумій це.

Дякую

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  Перес де Куэльяр написав:Правильний вислів від'єднання.

вважаю відокремлення (в корені майже кремль) :D
Я очманів від думок зелених ватанів, вони дійсно думають, що дировці будуть служити в ЗСУ, чи в поліції, які воюють за росію і прагнуть в росію. Можливо я чогось не розумію, але це, це дійсно шапіто.
Перес де Куэльяр
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