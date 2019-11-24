Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз. Так что распался он явно не из-за этого.
спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.
У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R. И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже. Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления. А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство. Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д. Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги. Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот. Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.
Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес. А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору. Зеленский попал в скандал с Голодомором https://fakty.ua/325485-nekrasivo-poluc ... olodomorom
Перес де Куэльяр написав:Не плутай припущення розвитку подій із закликами
Относительно возможности отделения Галичины - понимаю, о каком сценарии ты говоришь, но отделения в смысле отделения точно не будет.
Всего 3 области. Без выхода к морю. Потребность в импорте всех энергоносителей. Значительные трудовые и родственные связи с Польшей. Возможное напряжение на восточной "границе" - с той Украиной, от которой будет предпринята попытка отделения.
В условиях таких ограничений подобная конструкция не просуществует и года. Втихаря Запад помогать не будет так, как РФ помогает т.н. ЛДНР-ам. Поэтому где-нибудь между Вашингтоном и Брюсселем будет принято решение о полной интеграции в Польшу.
Только не забывай, что такое приобщение к цивилизации будет значить не только повышение качества жизни (на которое, наверняка, деньги найдут) - это еще и никакой пропаганды УПА, понижение статуса украинского языка, разоружение "активистов", уголовное преследование нацистской символики и пр.
Запад не будет терпеть у себя того экстремизма, который поощряет в Украине. Станет, по-сути, тот же вопрос, который я устал поднимать здесь, в Киеве, и за что лже-патриоты обвиняют меня в пророссийской позиции.
Так что имей в виду - такая Галичина тебя может по-факту и не устроить...
Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин, тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.
Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" разом з "Дякую" краще не треба, щоб лиха для Країни не було "До побачення".
Перес де Куэльяр написав: Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин
Буду знать
Перес де Куэльяр написав:тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.
Вычеркнуть 70 лет советского прошлого, в течение которых появились отсутствующие ранее системы образования, медицины, гигиены и информатизации - не меньший манкуртизм.
И уж тем более глупо отказываться от таких побед, как уничтожение нацизма и космическое первенство...
Перес де Куэльяр написав:Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" краще не треба, щоб лиха для Країни не було.
Черновцы не будут жить в стране с львовскими порядками и предпочтут Румынию. Это раз.
Винница и Хмельницкий не сильно вписываются в группу территорий активного сопротивления "русскому миру". Это два.
Ну и оставшиеся 5 областей, так же, как и 3, не смогут сформировать суверенное государство и будут поглощены. Это три.
mephala написав:Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву
Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу. Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.