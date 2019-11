Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Нед 24 лис, 2019 21:03 flyman написав: Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.Так что распался он явно не из-за этого.

Додано: Нед 24 лис, 2019 21:07 flyman написав: ........

помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники

помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники ........помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники

Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине.

Додано: Нед 24 лис, 2019 21:07 ЛАД написав: flyman написав: Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.

Так что распался он явно не из-за этого.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.

Так что распался он явно не из-за этого. Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.Так что распался он явно не из-за этого.

спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25).

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16771 З нами з: 09.03.14 Подякував: 980 раз. Подякували: 1013 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 21:10 ЛАД написав: flyman написав: ........

помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники ........помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники

Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине. Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине.

не рівняй мене до Переса, з його дзвіниці я така сама вата як і ти,

не рівняй мене до Переса, з його дзвіниці я така сама вата як і ти,

хоча я десь посередині між вашими крайніми поглядами

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Нед 24 лис, 2019 21:15 Starikan написав: Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.

У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.

И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.

Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.

И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.

Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР. У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.

А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.

Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".

Додано: Нед 24 лис, 2019 21:18 Re: Політичні дискусії yanyura написав: К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.

Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.

Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.

Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.

Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.

Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.

Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского. К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.



Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес.

А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору.

Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес.

А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору.

Зеленский попал в скандал с Голодомором https://fakty.ua/325485-nekrasivo-poluc ... olodomorom

Повідомлень: 2978 З нами з: 19.04.12 Подякував: 37 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 21:22 zРадио написав:

Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 = 32 млрд грн, что составляет 6,3% Консолидированного Бюджета, или 2,2% от ВВП.



Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 = 130 млрд грн, что составляет 9% Консолидированного Бюджета, или 3,3% от ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).



Т.е. экономическая нагрузка на обслуживание госдолга благодаря МВФ и рекомендованным им "реформам" увеличилась на 50%!



Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 =, что составляетКонсолидированного Бюджета, илиот ВВП.Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 =, что составляетКонсолидированного Бюджета, илиот ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).

а цей як завжди маніпулює та перебріхує.

а цей як завжди маніпулює та перебріхує.

а які ж це реформи які рекомендував МВФ призвели до збільшення навантаження на 50% ?



Относительно возможности отделения Галичины - понимаю, о каком сценарии ты говоришь, но отделения в смысле отделения точно не будет.



Всего 3 области. Без выхода к морю. Потребность в импорте всех энергоносителей. Значительные трудовые и родственные связи с Польшей. Возможное напряжение на восточной "границе" - с той Украиной, от которой будет предпринята попытка отделения.



В условиях таких ограничений подобная конструкция не просуществует и года. Втихаря Запад помогать не будет так, как РФ помогает т.н. ЛДНР-ам. Поэтому где-нибудь между Вашингтоном и Брюсселем будет принято решение о полной интеграции в Польшу.



Только не забывай, что такое приобщение к цивилизации будет значить не только повышение качества жизни (на которое, наверняка, деньги найдут) - это еще и никакой пропаганды УПА, понижение статуса украинского языка, разоружение "активистов", уголовное преследование нацистской символики и пр.



Запад не будет терпеть у себя того экстремизма, который поощряет в Украине. Станет, по-сути, тот же вопрос, который я устал поднимать здесь, в Киеве, и за что лже-патриоты обвиняют меня в пророссийской позиции.



Так что имей в виду - такая Галичина тебя может по-факту и не устроить... Относительно возможности отделения Галичины - понимаю, о каком сценарии ты говоришь, но отделения в смысле отделения точно не будет.Всего 3 области. Без выхода к морю. Потребность в импорте всех энергоносителей. Значительные трудовые и родственные связи с Польшей. Возможное напряжение на восточной "границе" - с той Украиной, от которой будет предпринята попытка отделения.В условиях таких ограничений подобная конструкция не просуществует и года. Втихаря Запад помогать не будет так, как РФ помогает т.н. ЛДНР-ам. Поэтому где-нибудь между Вашингтоном и Брюсселем будет принято решение о полной интеграции в Польшу.Только не забывай, что такое приобщение к цивилизации будет значить не только повышение качества жизни (на которое, наверняка, деньги найдут) - это еще и никакой пропаганды УПА, понижение статуса украинского языка, разоружение "активистов", уголовное преследование нацистской символики и пр.Запад не будет терпеть у себя того экстремизма, который поощряет в Украине. Станет, по-сути, тот же вопрос, который я устал поднимать здесь, в Киеве, и за что лже-патриоты обвиняют меня в пророссийской позиции.Так что имей в виду - такая Галичина тебя может по-факту и не устроить...



Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин, тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.



Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин, тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.

Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" разом з "Дякую" краще не треба, щоб лиха для Країни не було "До побачення".

Додано: Нед 24 лис, 2019 22:02 Перес де Куэльяр написав: Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин

Буду знать

Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин



Буду знать



Перес де Куэльяр написав: тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.

тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.



Вычеркнуть 70 лет советского прошлого, в течение которых появились отсутствующие ранее системы образования, медицины, гигиены и информатизации - не меньший манкуртизм.



И уж тем более глупо отказываться от таких побед, как уничтожение нацизма и космическое первенство...





Перес де Куэльяр написав: Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" краще не треба, щоб лиха для Країни не було. Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" краще не треба, щоб лиха для Країни не було.



Черновцы не будут жить в стране с львовскими порядками и предпочтут Румынию. Это раз.



Винница и Хмельницкий не сильно вписываются в группу территорий активного сопротивления "русскому миру". Это два.



Черновцы не будут жить в стране с львовскими порядками и предпочтут Румынию. Это раз.

Винница и Хмельницкий не сильно вписываются в группу территорий активного сопротивления "русскому миру". Это два.

Ну и оставшиеся 5 областей, так же, как и 3, не смогут сформировать суверенное государство и будут поглощены. Это три.

Додано: Нед 24 лис, 2019 22:04 freeze написав: mephala написав: Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву

Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.

Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.



Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.

якби всі були однакові то і ГУЛАГів би не було

