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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4734473547364737
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:07

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:не рівняй мене до Переса, з його дзвіниці я така сама вата як і ти,
хоча я десь посередині між вашими крайніми поглядами


Якщо тебе не заблокують, то вважатиму, що твоя обліківка використовується Модератором Іриною, для вдосконалення правопису українською мовою, а також провокування форумчан. Дуже багато ти знаєш, що я пишу, коли сам в цей час відстутній.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:08

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Ну и оставшиеся 5 областей, так же, как и 3, не смогут сформировать суверенное государство и будут поглощены. Это три.


Если смотреть все выборы этого года, то Волынь и Ровно сильно отличаются по своим электоральным предпочтениям от других трех областей.
Не знаю с чем это связано, но факт на лицо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:26

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав: Так я не галичанин, хто зі старих форумчан пам"ятає, що я Дніпрянин


Буду знать

  Перес де Куэльяр написав:тому болить, бо східняки ніяк не хочуть відкинути насліддя совковості, манкурти без роду і племені, та нарешті стати українцями, а не хохлами.


Вычеркнуть 70 лет советского прошлого, в течение которых появились отсутствующие ранее системы образования, медицины, гигиены и информатизации - не меньший манкуртизм.

И уж тем более глупо отказываться от таких побед, как уничтожение нацизма и космическое первенство...


  Перес де Куэльяр написав:Було припущення, що якщо разом з Донбасом увійде на терени Неньки руській мір на умовах кремля, то Західні області України чинитимуть спротив. А це Львівська, Тернопольська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Рівенська, Волинська і навіть Вінницька, тому де ж три? Тут, як бачиш половина Країни.Тому не знаю що там "Здобули", але "Здобули" краще не треба, щоб лиха для Країни не було.


Черновцы не будут жить в стране с львовскими порядками и предпочтут Румынию. Это раз.

Винница и Хмельницкий не сильно вписываются в группу территорий активного сопротивления "русскому миру". Это два.

Ну и оставшиеся 5 областей, так же, как и 3, не смогут сформировать суверенное государство и будут поглощены. Это три.

12-та хвилина. Якшо будуть чіпати військових-штурмовиків, вони підуть в ліси!!!, це люди які вміють робити свою роботу.Ну-у можемо отримати Львівську НР, Волинську НР.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:30

  shapo написав:Для очередного "знатока" истории.
Чингисхан Москву не брал, это сделал его внук Бату.


Бату Москву не брал
Москва закладена у 70 роки 13 століття з дозволу Менгу-Тимура
Перший володарь Москви — Петро Ординський — онук Бату

Нівєріш?

Дивимось:
1) "Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах” А. Ратшин
2) Тіпікон московської церкви до 1666 року
3) Розпис на стінах Архангелького собору у Кремлі

Висновки:
1) Не могло існувати місто у середньовіччі без церки
2) На землі Ростова прийшов онук Батия — Петро Ординський
3) Прийшов із Орди вже хрещеним: - «Изъ млада возраста возсіялъ оси въ Орде Христово повеленіе, и веру, и утвержденіе, пришелъ еси въ славный градъ Ростовъ и сіяешь, яко солнце…».
4) Тітла "Великий Князь" свідчить, що він власник цієї землі
5) Похований в "усипальнице московских князей и царей" Архангельському соборі кремля ПЕРШИМ — а за ним лягли....... всі решта

Посьмиховисько - пиши ще.
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