Якщо тебе не заблокують, то вважатиму, що твоя обліківка використовується Модератором Іриною, для вдосконалення правопису українською мовою, а також провокування форумчан. Дуже багато ти знаєш, що я пишу, коли сам в цей час відстутній.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:07
Re: Політичні дискусії
Якщо тебе не заблокують, то вважатиму, що твоя обліківка використовується Модератором Іриною, для вдосконалення правопису українською мовою, а також провокування форумчан. Дуже багато ти знаєш, що я пишу, коли сам в цей час відстутній.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:08
Re: Політичні дискусії
Если смотреть все выборы этого года, то Волынь и Ровно сильно отличаются по своим электоральным предпочтениям от других трех областей.
Не знаю с чем это связано, но факт на лицо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:26
12-та хвилина. Якшо будуть чіпати військових-штурмовиків, вони підуть в ліси!!!, це люди які вміють робити свою роботу.Ну-у можемо отримати Львівську НР, Волинську НР.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 24 лис, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:30
Бату Москву не брал
Москва закладена у 70 роки 13 століття з дозволу Менгу-Тимура
Перший володарь Москви — Петро Ординський — онук Бату
Нівєріш?
Дивимось:
1) "Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах” А. Ратшин
2) Тіпікон московської церкви до 1666 року
3) Розпис на стінах Архангелького собору у Кремлі
Висновки:
1) Не могло існувати місто у середньовіччі без церки
2) На землі Ростова прийшов онук Батия — Петро Ординський
3) Прийшов із Орди вже хрещеним: - «Изъ млада возраста возсіялъ оси въ Орде Христово повеленіе, и веру, и утвержденіе, пришелъ еси въ славный градъ Ростовъ и сіяешь, яко солнце…».
4) Тітла "Великий Князь" свідчить, що він власник цієї землі
5) Похований в "усипальнице московских князей и царей" Архангельському соборі кремля ПЕРШИМ — а за ним лягли....... всі решта
Посьмиховисько - пиши ще.
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