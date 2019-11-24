Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:03
Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.
Так что распался он явно не из-за этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:07
спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:15
Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.
А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.
Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:18
Re: Політичні дискусії
Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес.
А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору.
Зеленский попал в скандал с Голодомором
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:22
а цей як завжди маніпулює та перебріхує.
а які ж це реформи які рекомендував МВФ призвели до збільшення навантаження на 50% ?
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:04
якби всі були однакові то і ГУЛАГів би не було
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:30
Бату Москву не брал
Москва закладена у 70 роки 13 століття з дозволу Менгу-Тимура
Перший володарь Москви — Петро Ординський — онук Бату
Нівєріш?
Дивимось:
1) "Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах” А. Ратшин
2) Тіпікон московської церкви до 1666 року
3) Розпис на стінах Архангелького собору у Кремлі
Висновки:
1) Не могло існувати місто у середньовіччі без церки
2) На землі Ростова прийшов онук Батия — Петро Ординський
3) Прийшов із Орди вже хрещеним: - «Изъ млада возраста возсіялъ оси въ Орде Христово повеленіе, и веру, и утвержденіе, пришелъ еси въ славный градъ Ростовъ и сіяешь, яко солнце…».
4) Тітла "Великий Князь" свідчить, що він власник цієї землі
5) Похований в "усипальнице московских князей и царей" Архангельському соборі кремля ПЕРШИМ — а за ним лягли....... всі решта його родичів
Посьмиховисько - пиши ще.
Востаннє редагувалось Imagine в Нед 24 лис, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 лис, 2019 22:48
На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:22
Интересно, что "к готовому" Вы не готовы, но выводов в нашем случае так ни кто и не сделал по сути?
????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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