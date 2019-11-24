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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4732473347344735>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 20:42

Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:03

  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.
Так что распался он явно не из-за этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.
Так что распался он явно не из-за этого.

спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:15

  Starikan написав:
  Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.

У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.
И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.
Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.
А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.
Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:18

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д.
Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги.
Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот.
Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.


Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес.
А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору.
Зеленский попал в скандал с Голодомором https://fakty.ua/325485-nekrasivo-poluc ... olodomorom
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 21:22

  zРадио написав:
Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2013 = 32 млрд грн, что составляет 6,3% Консолидированного Бюджета, или 2,2% от ВВП.

Расходы на обслуживание госдолга в Бюджете 2019 = 130 млрд грн, что составляет 9% Консолидированного Бюджета, или 3,3% от ВВП (годовой ВВП взял из прогноза Кабмина в 3,96 трлн грн).

Т.е. экономическая нагрузка на обслуживание госдолга благодаря МВФ и рекомендованным им "реформам" увеличилась на 50%!


а цей як завжди маніпулює та перебріхує.
а які ж це реформи які рекомендував МВФ призвели до збільшення навантаження на 50% ?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:04

  freeze написав:
mephala написав:Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву


Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.
Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.

якби всі були однакові то і ГУЛАГів би не було
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:30

  shapo написав:Для очередного "знатока" истории.
Чингисхан Москву не брал, это сделал его внук Бату.


Бату Москву не брал
Москва закладена у 70 роки 13 століття з дозволу Менгу-Тимура
Перший володарь Москви — Петро Ординський — онук Бату

Нівєріш?

Дивимось:
1) "Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах” А. Ратшин
2) Тіпікон московської церкви до 1666 року
3) Розпис на стінах Архангелького собору у Кремлі

Висновки:
1) Не могло існувати місто у середньовіччі без церки
2) На землі Ростова прийшов онук Батия — Петро Ординський
3) Прийшов із Орди вже хрещеним: - «Изъ млада возраста возсіялъ оси въ Орде Христово повеленіе, и веру, и утвержденіе, пришелъ еси въ славный градъ Ростовъ и сіяешь, яко солнце…».
4) Тітла "Великий Князь" свідчить, що він власник цієї землі
5) Похований в "усипальнице московских князей и царей" Архангельському соборі кремля ПЕРШИМ — а за ним лягли....... всі решта його родичів

Посьмиховисько - пиши ще. :D
Востаннє редагувалось Imagine в Нед 24 лис, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 22:48

На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.

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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 23:22

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Можно так, но денег жалко.

Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги. :|

Интересно, что "к готовому" Вы не готовы, но выводов в нашем случае так ни кто и не сделал по сути?
???? :roll: :wink:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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