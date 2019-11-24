Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.
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найвагоміша, але все ж колонія
У Вас практически отсутствует понимание, что когда поднимается речь о "национальном движении" под шумок обязательно ликвидируется "базовая экономическая составляющая" - ПРОИЗВОДСТВО.
И обязательно проявляются "удачливые, обдаровани",.. и прочая шелупень.(системный криминал навязанный от власти)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий
У пороходрочеров все еще впереди Се не опа, синку. Опа буде, коли країна розвалиться. А розвалять, як постараються. А що? Ламати - не будувати (с)
Слухай доносчік-ЗЕледрочер, Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав.
Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?
Уточню, если Вас это не удручит: - За 33 ГОДА!!! И отсчёт начался с Чернобыльской катастрофы, дальше Армения,...... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrein написав:На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.
Вам это с первый дней толковалось. _ Вы только со слов "хозяина" понимаете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
flyman написав:........ помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники
Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине.
Да неее, батенька! Они так же потрошили рабов, как и нынешние - строили свои имения с тысячами рабов. При чём Никольское на Днепре - это был ещё не самый высший показатель. Хотя и беспокоились о их корме, медицине, грамоте, электроэнергии,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лис, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.
У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R. И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже. Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления. А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство. Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Для понимания дискутантов: Торговый баланс, между республиками СССР положительный с РФ был только у Азербайджана И виной всему были энергоносители и природные ресурсы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mephala написав:Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву
Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу. Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.
Существующая сейчас система институтов Государственной власти Украины - имеет тот же контекст. - К чему тут украинцы? Вся система заточена не на работающих в системе, а на системе тех, смотрящих из системы, кто имеет Право выносить решения - что без великой мзды не происходит.
"Украинцами" - "здесь не пахнет"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 лис, 2019 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий
У пороходрочеров все еще впереди Се не опа, синку. Опа буде, коли країна розвалиться. А розвалять, як постараються. А що? Ламати - не будувати (с)
Увы, но в данном случае Вы правы. Усилия каждой власти, и царствующих в Украине направлено на одно: Нацарювати, тай втекти.
Украина на сегодня - край откровенной разрухи и печали, с 20% оккупированной территории, разрушенной экономикой и самым нищим населением.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:
"Вы упустили из виду ОСЛА! " - вероятно он слушал? Или Вы просто напросто не представляете себе, что значит "работать с людьми?" Слушать необходимо ВСЕХ, но делать то, что нужно и принесёт ожидаемый результат. Я подчеркну не "процесс", а "результат"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.