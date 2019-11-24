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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4732473347344735 Додано: Нед 24 лис, 2019 23:25 flyman написав: freeze написав: flyman написав: Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія. Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.



Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало. Какая колония, если украинцы и выходцы с Украины после Сталина фактически руководили СССР и советской армией ? Наряду с русскими и евреями. Остальных в руководстве было очень мало.

читай вище

найвагоміша, але все ж колонія читай вище

У Вас практически отсутствует понимание, что когда поднимается речь о "национальном движении" под шумок обязательно ликвидируется "базовая экономическая составляющая" - ПРОИЗВОДСТВО.



И обязательно проявляются "удачливые, обдаровани",.. и прочая шелупень.(системный криминал навязанный от власти) У Вас практически отсутствует понимание, что когда поднимается речь о "национальном движении" под шумок обязательно ликвидируется "базовая экономическая составляющая" - ПРОИЗВОДСТВО.И обязательно проявляются "удачливые, обдаровани",.. и прочая шелупень.(системный криминал навязанный от власти) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:29 Перес де Куэльяр написав: Навуходоносор написав: avax написав: Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

У пороходрочеров все еще впереди

Се не опа, синку.

Опа буде, коли країна розвалиться.

А розвалять, як постараються.

А що? Ламати - не будувати (с) У пороходрочеров все еще впередиСе не опа, синку.Опа буде, коли країна розвалиться.А розвалять, як постараються.А що? Ламати - не будувати (с)

Слухай доносчік-ЗЕледрочер,

Країну вже зламали за півроку. Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав.



Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав? Слухай доносчік-ЗЕледрочер,Була хоч якась "Будка", яку ти хитав, а зараз коли нічого не будується, то шукаєш Пєтю по кутках і того, хто тобі в штани наклав.Націоналісти - це не порохоботи. Запам"ятав?

Уточню, если Вас это не удручит:

- За 33 ГОДА!!!

И отсчёт начался с Чернобыльской катастрофы, дальше Армения,...... . Уточню, если Вас это не удручит:- За 33 ГОДА!!!И отсчёт начался с Чернобыльской катастрофы, дальше Армения,...... . Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:31 andrein написав: На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.



На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.

Вам это с первый дней толковалось.

_ Вы только со слов "хозяина" понимаете? Вам это с первый дней толковалось.Вы только со слов "хозяина" понимаете? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:40 ЛАД написав: flyman написав: ........

помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники ........помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники

Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине. Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине.

Да неее, батенька!

Они так же потрошили рабов, как и нынешние - строили свои имения с тысячами рабов.

При чём Никольское на Днепре - это был ещё не самый высший показатель.

Хотя и беспокоились о их корме, медицине, грамоте, электроэнергии,... Да неее, батенька!Они так же потрошили рабов, как и нынешние - строили свои имения с тысячами рабов.При чём Никольское на Днепре - это был ещё не самый высший показатель.Хотя и беспокоились о их корме, медицине, грамоте, электроэнергии,... Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лис, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:44 ЛАД написав: Starikan написав: Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР. Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.

У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.

И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.

Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР. У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R.И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже.Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.

Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.

А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.

Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает". Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления.А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство.Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".

Для понимания дискутантов:

Торговый баланс, между республиками СССР положительный с РФ был только у Азербайджана

И виной всему были энергоносители и природные ресурсы. Для понимания дискутантов:Торговый баланс, между республиками СССР положительный с РФ был только у АзербайджанаИ виной всему были энергоносители и природные ресурсы. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:49 freeze написав: mephala написав: Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву



Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.

Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания. Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу.Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.

Существующая сейчас система институтов Государственной власти Украины - имеет тот же контекст.

- К чему тут украинцы?

Вся система заточена не на работающих в системе, а на системе тех, смотрящих из системы, кто имеет Право выносить решения - что без великой мзды не происходит.



"Украинцами" - "здесь не пахнет" Существующая сейчас система институтов Государственной власти Украины - имеет тот же контекст.- К чему тут украинцы?Вся система заточена не на работающих в системе, а на системе тех, смотрящих из системы, кто имеет Право выносить решения - что без великой мзды не происходит."Украинцами" - "здесь не пахнет" Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 25 лис, 2019 00:00, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:53 Навуходоносор написав: avax написав: Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

У пороходрочеров все еще впереди

Се не опа, синку.

Опа буде, коли країна розвалиться.

А розвалять, як постараються.

А що? Ламати - не будувати (с) У пороходрочеров все еще впередиСе не опа, синку.Опа буде, коли країна розвалиться.А розвалять, як постараються.А що? Ламати - не будувати (с)

Увы, но в данном случае Вы правы.

Усилия каждой власти, и царствующих в Украине направлено на одно:

Нацарювати, тай втекти.



Украина на сегодня - край откровенной разрухи и печали, с 20% оккупированной территории, разрушенной экономикой и самым нищим населением. Увы, но в данном случае Вы правы.Усилия каждой власти, и царствующих в Украине направлено на одно:Нацарювати, тай втекти.Украина на сегодня - край откровенной разрухи и печали, с 20% оккупированной территории, разрушенной экономикой и самым нищим населением. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 лис, 2019 23:56 yanyura написав: Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:

Вот, что бывает, когда начинают прислушиваться к каждому мнению:

"Вы упустили из виду ОСЛА! " - вероятно он слушал?

Или Вы просто напросто не представляете себе, что значит "работать с людьми?"

Слушать необходимо ВСЕХ, но делать то, что нужно и принесёт ожидаемый результат.

Я подчеркну не "процесс", а "результат" "Вы упустили из виду ОСЛА!" - вероятно он слушал?Или Вы просто напросто не представляете себе, что значит "работать с людьми?"Слушать необходимо ВСЕХ, но делать то, что нужно и принесёт ожидаемый результат.Я подчеркну не "процесс", а "результат" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7230 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4732473347344735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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