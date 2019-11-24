Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.
У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R. И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже. Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления. А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство. Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
yanyura написав:К примеру ему положено 4,5 куб. м газа, но за месяц он сжег только 2. Ранее ему перечислили бы за 1 куб, теперь на счет перечислят за 2,25 куба, независимо от количества израсходованного. И так по всем позициям - газ, электричество, вода и канализация, плата за содержание жилья, вывоз мусора и т.д. Второй вариант - льготник, написав соотв. завление, может полностью снимать эти деньги и тратить на что угодно, хоть на оплату услуг, хоть на водку и закуску, при этом он никому не обязан отчитываться, на что потратил деньги. Поэтому во всех платежках за октябрь и далее указана полная сумма, без учета льгот. Узнав о таких изменениях, он, возможно, станет ярым сторонником Зеленского.
Навряд чи. Раніше вже на 1 число пільга проводилась, ще і в більшому обсязі як на цей сезон. Зараз вже місяць закінчується - пільговики очікують. Витратити на горілку можна один раз, бо якщо буде заборгованість пільгу скасують, що до речі не зрозуміло як буде зараз, якщо вчасно не переведуть. Грошову пільгу замовило 10% пільговиків, решта бігає шукає де гроші, а це часто немолоді люди, що дістають зайвий стрес. А Зе прославився ще в стилі Бабиного яру і з вшануванням жертв Голодомору. Зеленский попал в скандал с Голодомором https://fakty.ua/325485-nekrasivo-poluc ... olodomorom
mephala написав:Керували може і українці але тільки ті які молилися на мацкву
Вы опять разделяете украинцев, на тех кто управлял советской империей, и обычных работяг, которые выполняли обычную работу. Так такое во всех нациях, кто то наверху пирамиды, кто то посередине, кто то у основания.
shapo написав:Для очередного "знатока" истории. Чингисхан Москву не брал, это сделал его внук Бату.
Бату Москву не брал Москва закладена у 70 роки 13 століття з дозволу Менгу-Тимура Перший володарь Москви — Петро Ординський — онук Бату
Нівєріш?
Дивимось: 1) "Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах” А. Ратшин 2) Тіпікон московської церкви до 1666 року 3) Розпис на стінах Архангелького собору у Кремлі
Висновки: 1) Не могло існувати місто у середньовіччі без церки 2) На землі Ростова прийшов онук Батия — Петро Ординський 3) Прийшов із Орди вже хрещеним: - «Изъ млада возраста возсіялъ оси въ Орде Христово повеленіе, и веру, и утвержденіе, пришелъ еси въ славный градъ Ростовъ и сіяешь, яко солнце…». 4) Тітла "Великий Князь" свідчить, що він власник цієї землі 5) Похований в "усипальнице московских князей и царей" Архангельському соборі кремля ПЕРШИМ — а за ним лягли....... всі решта його родичів
Посьмиховисько - пиши ще.
Востаннє редагувалось Imagine в Нед 24 лис, 2019 22:50, всього редагувалось 1 раз.
На проходящем в Галифаксе (Канада) форуме по безопасности помощник Д. Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что вступление Украины в члены НАТО повесткой дня не является и "не вызывает аппетита" у блока НАТО. НАТО было создано для предотвращения войны с Россией и вступать с ней в конфликт из-за Украины - Организация "не заинтересована", сказал О'Брайен в субботу.
Тодi це не елiта, а в найкращому випадку - бариги.
Интересно, что "к готовому" Вы не готовы, но выводов в нашем случае так ни кто и не сделал по сути? ????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
flyman написав:........ помогли так помогли комуністи українізації України, адназначна комуняки - патріоти неньки у вишиванках, ну такі собі Козаки-Характрерники
Просто они так же, как и Вы с Пересом, считали, что лучше других знают, что хорошо и нужно Украине.
Да неее, батенька! Они так же потрошили рабов, как и нынешние - строили свои имения с тысячами рабов. При чём Никольское на Днепре - это был ещё не самый высший показатель. Хотя и беспокоились о их корме, медицине, грамоте, электроэнергии,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 24 лис, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Tegularius написав: Очевидно, что было множество проблем, недостатков, но никогда в своей истории ни до не после Украина не занимала такого высокого места в мире, как в позднем СССР.
У Украины не было своего места в мире. Для мира была (и во многом осталась) Russia, в лучшем случае U.S.S.R. И хватит уже глупостей про "зато мы делаем ракеты". Проехали уже. Тем более, что ракеты делались в основном в РСФСР.
Ракеты делались в разных местах. Тот же Хартрон (тогда он назывался иначе) играл весьма заметную роль в разработке систем управления. А насчёт места в мире... Толку, что сегодня немного знают, что Украина не Россия, а "самостоятельное" государство. Вы можете сколько угодно язвить на тему "желудочно-кишечного" избирателя, но голосование на референдуме за незалежнисть было в значительной степени (если не главным образом) обусловлено лозунгами "Украина - вторая Франция" и "Россия нас обдирает".
Для понимания дискутантов: Торговый баланс, между республиками СССР положительный с РФ был только у Азербайджана И виной всему были энергоносители и природные ресурсы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.