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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4732473347344735 Додано: Пон 25 лис, 2019 00:18 Re: Політичні дискусії З фейсбуку:

АРМИЯ РОССИИ САМАЯ ЖЕСТОКАЯ АРМИЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Между Россией и Украиной идет война. Шансов на то, что удастся избежать серьезных боевых действий, практически не осталось. Скорее всего, какая-то часть Украины может попасть под оккупацию. Этим постом я хочу провести короткий ликбез для украинцев на предмет выживания в условиях российской оккупации.



Эта памятка многим буквально сохранит многим жизни.



Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов — можете забыть. По сравнению с русскими, фашисты — это малые детки. По количеству военных преступлений российская армия уже давно обошла все армии мира вместе взятые.



Российская армия — самая страшная армия в мире. И это не пропаганда и не преувеличение. Если вы не верите мне, посмотрите на карту мира. Вы действительно думаете, что более 100 народов ДОБРОВОЛЬНО вошли в состав России?



Если вы в это верите — это очень плохо. Потому что правда состоит в том, что только дикая и беспощадная орда может завоевать такую территорию. Россия покорила такую территорию, совершая страшнейшие военные преступления и геноцид против народов.



Русские фашистские и национал-социалистические движения



Во время Кавказской войны они вырезали миллион черкесов. Вырезали целый народ. Такого не смог сделать даже Гитлер, которого они объявили страшным чудовищем только для того, что скрыть свои, еще более ужасные военные преступления. Когда черкесы уже капитулировали, им предложили переправку на ПМЖ в Турцию. Черкесы поверили русским и согласились. До Турции никто не добрался. Их вывозили в открытое море и там топили.



Самое удивительное то, что черкесов вырезали для того, чтобы помочь грузинам. Теперь вырезают грузин, чтобы помочь осетинам.



Русские всегда кого-то убивают.



В чем сила русской армии? В том, что она не жалеет ни себя, ни врага. Ценность жизни для русских — ничтожна. Именно поэтому с ними никто не хочет воевать. Даже китайцы. С русскими воюют только безумцы вроде Гитлера или смельчаки чеченцы.



Не верьте вранью, что русские никогда не воевали с украинцами. Воевали и много раз. Все помнят о резне, которую устроил Петр Первый. Но мы не пойдем так далеко в прошлое. Последняя война была в 1918 году, когда на Украину зашло более миллиона красноармейцев, которые устроили здесь страшную резню и установили советскую власть ценой огромной крови. Затем эта советская власть устроила еще более страшный Голодомор.



Теперь сюда идет такая же орда, строить еще одно светлое будущее, под названием «русский мир». Ради этого светлого будущего они готовы убивать столько украинцев, сколько понадобится.



Уже сейчас они режут и убивают украинцев только за то, что они носят флаг или говорят по-украински. В Харькове за украинский флаг зарезали двух человек, в Донецке трех. И это было еще до начала войны. Когда начнется серьезная война, счет пойдет на десятки тысяч убитых. Просто за украинское слово будут забивать до смерти. Это нелюди.



Вы напрасно думаете, что если вы наполовину или целиком русский и говорите по-русски, вас это спасет. В Грозном тоже было много русских, но это не спасло их от ковровых бомбардировок и гранат, которые русские Иваны бросали в подвалы, в которых прятались чеченские и русские женщины с детьми.



Террористическая Федерация как угроза ЕС и всему цивилизованному миру



Русские совершенно не умеют воевать, потому что обучение военному искусству они предпочитают пьянство. Поэтому воюют со страшными жертвами как среди своих, так и среди мирного населения. Жукова, который посылал их с черенками от лопат вместо ружей и кирпичами вместо гранат на немецкие пулеметы, они до сих пор считают великим полководцев и гениальным стратегом.



Трупы убитых мирных жителей и солдат противника российские офицеры продают родным. Бесплатно получить труп для похорон не получится. У российских офицеров продажа трупов — это бизнес. Так было в Чечне и Грузии.



Если вы думаете, что протесты матерей убитых солдат смогут остановить бойню — вы ошибаетесь. Не смогут. Жизнь солдата для российского руководства ничего не значит. Не верите? Вспомните Норд-Ост и Беслан. Они не жалеют даже детей. А солдат, вернувшийся с войны, в России считается чем-то вроде чуда. Те, кто служил в советской армии, помнят, что офицеры, не стесняясь, говорили солдатам, сколько минут они проживут после начала войны.



Если у вас есть дети женского пола в возрасте от 13 лет, лучше их вывезти из зоны оккупации. Российские солдаты — это насильники. Насилуют женщин и детей они обычно пьяные и толпой, потом убивают или запугивают. Правды вы не добьетесь. Подробнее можете почитать про подвиги «героя россии» полковника Буданова. Чеченцы убили его именно за изнасилования и убийства чеченских девочек. Российские политики объявили его героем. Куда угодно, но девочек вывозите и прячьте.



Таких Будановых в Чечне были сотни. Он просто стал символом насилия и убийства чеченских девочек.



В детстве нам очень много рассказывали про фашистов, которые сжигали целые деревни за сотрудничество с партизанами. Русская армия делает то же самое. Если в вашем населенном пункте появятся повстанцы, будет зачистка, во время которой убивать будут всех без разбора, даже беременных женщин и грудных детей.



Если интересует, как российская армия делает зачистки, посмотрите фильмы на You Tube по запросу Самашки. От увиденного волосы встают дыбом, но, к несчастью, это правда. Геноцид чеченцев был сумасшедшим. Их вырезали целыми селениями.



История зла: традиционная семья русского насилия и духовного варварства



Именно после одной из таких зачисток Шамиль Басаев и совершил свой знаменитый рейд в Будённовск. Он просто показал россиянам, что творит их армия в Чечне.



Русских правозащитников, которые пишут правду про военные преступления российской армии — убивают. Последние громкие убийства — Анна Политковская и Наталья Эстемирова. Это очень известные люди не только в России, а и за рубежом. Их убили с демонстративной жестокостью, чтобы не было сомнений, за что. А Путин дал двусмысленный комментарий по поводу обоих убийств, чтобы всем было понято, что он совсем не против расправы над этими женщинами.



Еще одна опасность, которая ждет людей, попавших под российскую оккупацию — эскадроны смерти. Эти эскадроны делают российских оккупантов более страшными, чем гитлеровцев. У немцев ничего подобного никогда не было, россияне практикуют это на всех оккупированных территориях. Когда они покидали чеченские селения в посадках находили целые братские могилы.



Эскадроны смерти на оккупированных территориях появляются сразу после входа российских войск. Вначале пропадают люди, нелояльные к оккупантам, потом — потенциально нелояльные, а потом пропадают те, на кого пришел донос или кто косо посмотрел на оккупанта, проще говоря — все подряд.



Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир», нужно воевать и помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией — это хождение по минному полю.



В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.



Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом — скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай, российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше военных преступлений чем гитлеровцы.



Немецкая армия никогда не участвовала в карательных операциях. Также немецкая армия не участвовала в геноциде евреев. Это делали специальные подразделения нацистов. А российская армия в 1945 году убила 2 миллиона немецких женщин. И это только в течении 3 месяцев оккупации. Немцы таких зверств на оккупированных территориях никогда не совершали.



Яд «русского мира»: социум зоны как отражение «русской» морали



Фашизм безусловно страшное зло и однозначно преступен. Но фашисты не насиловали и не убивали русских женщин и детей. Миф про жестокую немецкую армию старательно поддерживается идеологами русизма для того, чтобы скрыть преступления российской военщины.



Многие наивные люди ждут прихода России и русских войск. Если это случится, всех их ждет большое разочарование. Они думают, что русские сделают им хорошую жизнь, пенсии и зарплаты.



На самом деле, Россия ведет себя как бык-осеменитель. Увидел территорию, которую можно захватить, влезает туда, ставит там российский флаг и… забывает про нее.



Русские умеют только оккупировать. Что-то создавать или строить какое-то светлое будущее они не умеют, им это просто не интересно. Созидание не свойственно русскому характеру. От созидания они начинают хандрить и скучать. Русским нужен кураж. А настоящий кураж им дает только водка и война.



Поэтому если вы любите Россию, матрешек и балалайки, мой вам хороший совет — любите это все на расстоянии. Все знаменитые русские предпочитали любить Россию из нерусского Петербурга и еще более нерусского Парижа. Так намного безопаснее.



МИР ВАШЕМУ ДОМУ Ethereum Повідомлень: 902 З нами з: 11.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 00:27

http://hit.miformat.info/interesno/stra ... -na-zamok/

Или ОРДЛО? Определимся: Какую Вы видите перспективу?Или ОРДЛО? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7225 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 00:41 Schmit написав: ......

M-A-X написав: Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса. Я сомневаюсь, что такое наполнение у особого статуса.

Так поведайте нам ваше видение наполнения у особого статуса. ......Так поведайте нам ваше видение наполнения у особого статуса.

Не надо "проведывать своё вИдение" (так же, как и Ваше видЕние ).

Надо просто читать минские договоренности, ссылку на кот. здесь уже несколько раз давали.

Никакой собственной армии у ОРДЛО там не предусмотрено.

В отличие от местной милиции. Предусмотрена также амнистия всем участникам событий.

Местные судьи, насколько помню, тоже не предусматривались. Не надо "проведывать своё вИдение" (так же, как и Ваше видЕние).Надо просто читать минские договоренности, ссылку на кот. здесь уже несколько раз давали.Никакой собственной армии у ОРДЛО там не предусмотрено.В отличие от местной милиции. Предусмотрена также амнистия всем участникам событий.Местные судьи, насколько помню, тоже не предусматривались. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 00:44 Англичанин путешествует по матушке России.

Трущобный край. Йошкар Ола, Киров и тд; города с населением несколько сотен тысяч человек. Бабла нет навести порядок все ушло на Сирию и Крым.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8334 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 00:45 M-A-X написав: flyman написав: У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.



Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі. У 2013 ЄС викручував руки із Асоціацією.Невже ні Європу ні США ні МВФ не навчило, що диктування вимог Україні не приносить нікому користі.

А мы для них не равноправный партнер. А мы для них не равноправный партнер.

Естественно. И любой человек (организация, государство), дающий деньги, будет оговаривать условия.

Так что вполне понятно, что МВФ ставит условия так же, как были условия у России. Понятно,что Вите деньги давали не за красивые глаза.



P.s. Тут обсуждали опросы, в частности, Разумкова.

Во-первых, если внимательно присмотреться, то практически по всем вопросам голоса делятся +- пополам.

Во-вторых, freeze уже писал насчёт манипуляций и что ответ зависит от вопроса. Например один из вопросов у Разумкова звучит так: "Якщо говорити про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», якому варіанту Ви б наддали перевагу ?"

Естественно, большинство (56%) выбрало вариант: "Щоб ці території повернулися у склад Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше".

Я бы тоже такое выбрал.

Но если поставить вопрос иначе, с учётом того, что такой вариант невозможен, результаты были бы совсем другие.

Например, вопрос мог бы звучать так: "Согласны ли Вы на автономию в случае такого категорического требования ОРДЛО как условия возврата в Украину?" (формулировка, возможно, не очень, но, надеюсь, мысль понятна). Естественно. Ичеловек (организация, государство), дающий деньги, будет оговаривать условия.Так что вполне понятно, что МВФ ставит условия так же, как были условия у России. Понятно,что Вите деньги давали не за красивые глаза.P.s. Тут обсуждали опросы, в частности, Разумкова.Во-первых, если внимательно присмотреться, то практически по всем вопросам голоса делятся +- пополам.Во-вторых,уже писал насчёт манипуляций и что ответ зависит от вопроса. Например один из вопросов у Разумкова звучит так: "Якщо говорити про політичне майбутнє територій «ДНР» та «ЛНР», якому варіанту Ви б?"Естественно, большинство (56%) выбрало вариант: "Щоб ці території повернулися у склад Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше".Я бы тоже такое выбрал.Но если поставить вопрос иначе, с учётом того, что такой вариант невозможен, результаты были бы совсем другие.Например, вопрос мог бы звучать так: "Согласны ли Вы на автономию в случае такого категорического требования ОРДЛО как условия возврата в Украину?" (формулировка, возможно, не очень, но, надеюсь, мысль понятна). Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 лис, 2019 01:10, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 00:47 Starikan написав: Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):



1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.

2. "Запад" нас нае..ал.

3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).



Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.2. "Запад" нас нае..ал.3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы

Дещо дивний пост.

Якщо ми(точніше згадані форумчани) говоримо про прагматизм, то пункти 2 і 3 виглядають позбавлені логіки.

2. З прагматичної точки зору Запад на не нае..бал, Захід діяв згідно своїх прагматичних цілей.

3. З прагматичної точки зору Росія не буде помагати нам "просто так". Щось потрібно віддавати взамін. Тим більше не зрозуміло чому з прагматичної точки зору ніяких ЕС і НАТО?

Загалом з української прагматичної точки зору сьогодні з Росії вже взяти нічого. Це раніш Росія був цінний партнер - халявний газ, ринок збуту товарів, спільні ланцюжки виробництв, воєнний захист і т.д. Сьогодні цього всього вже немає і не буде. Чіпляння за Росію - це ілюзія.

Приклад постійних проблем Білорусі(яка, якимось чудом, все це ще має) з Росією - найяскравіше цьому підтвердження. Україна вже такої халяви(як Білорусь) 100% не отримає. Дещо дивний пост.Якщо ми(точніше згадані форумчани) говоримо про, то пункти 2 і 3 виглядають позбавлені логіки.2. Зточки зору Запад на не нае..бал, Захід діяв згідно своїх прагматичних цілей.3. Зточки зору Росія не буде помагати нам "просто так". Щось потрібно віддавати взамін. Тим більше не зрозуміло чому зточки зору ніяких ЕС і НАТО?Загалом з українськоїточки зору сьогодні з Росії вже взяти нічого. Це раніш Росія був цінний партнер - халявний газ, ринок збуту товарів, спільні ланцюжки виробництв, воєнний захист і т.д. Сьогодні цього всього вже немає і не буде. Чіпляння за Росію - це ілюзія.Приклад постійних проблем Білорусі(яка, якимось чудом, все це ще має) з Росією - найяскравіше цьому підтвердження. Україна вже такої халяви(як Білорусь) 100% не отримає. andrijk777

Повідомлень: 1809 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 01:29 andrein Повідомлень: 442 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 01:31 https://www.currenttime.tv/a/30285257.html

Давайте дружить с мышебратьями и слушать Донбасс. Кстати, зебята, которые не видят россии на Донбассе, не забываем, что вот это всё попало, в большинстве своем, в Сирию через Донбасс. И попало оно туда только потому, что там стали больше платить. Но большинство этих зверей прошли Донбасс:Давайте дружить с мышебратьями и слушать Донбасс. airmax78 Повідомлень: 32659 З нами з: 25.10.12 Подякував: 833 раз. Подякували: 3768 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 01:31 flyman написав: ЛАД написав: .......

Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.

Так что распался он явно не из-за этого. .......Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.Так что распался он явно не из-за этого.

спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25). спочатку він був людожерським (інакше би не був ефективнии - тре було заставити працвати майже задаром), а потім неефективним (впалаа ціна на нафту до $25, чи скільки там, от і розпався - це саме чекаю на РФ при провалі ціни на жижу до $25).

В конце он действительно был неэффективным, но не из-за цены на нефть. Высокие цен на нефть позволяли компенсировать неэффективность. Когда они упали ...

А перестроиться Союз не сумел. В отличие от Китая.

Кстати, не исключаю, что при более жёсткой политике Горбачева могло бы и получиться. В конце он действительно был неэффективным, но не из-за цены на нефть. Высокие цен на нефть позволяли компенсировать неэффективность. Когда они упали ...А перестроиться Союз не сумел. В отличие от Китая.Кстати, не исключаю, что при более жёсткой политике Горбачева могло бы и получиться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4732473347344735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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