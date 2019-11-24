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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4733473447354736
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 01:39

  Ethereum написав:З фейсбуку:
АРМИЯ РОССИИ САМАЯ ЖЕСТОКАЯ АРМИЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Между Россией и Украиной идет война. Шансов на то, что удастся избежать серьезных боевых действий, практически не осталось. Скорее всего, какая-то часть Украины может попасть под оккупацию. Этим постом я хочу провести короткий ликбез для украинцев на предмет выживания в условиях российской оккупации.

Эта памятка многим буквально сохранит многим жизни.

Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов — можете забыть. По сравнению с русскими, фашисты — это малые детки. По количеству военных преступлений российская армия уже давно обошла все армии мира вместе взятые.

Российская армия — самая страшная армия в мире. И это не пропаганда и не преувеличение.

Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир», нужно воевать и помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией — это хождение по минному полю.

В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.

Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом — скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай, российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше военных преступлений чем гитлеровцы.



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Востаннє редагувалось andrein в Пон 25 лис, 2019 03:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 01:43

Земаніпулятори.
Директор департамента Минкультуры Юраш заявляет о манипуляциях с конкурсом на должность главы Госслужбы этнополитики и свободы слова
https://m.censor.net.ua/news/3161523/di ... _gosslujby

Отак у всьому в конкурсах, прожитковий мінімум...
Що скажуть зебобікі?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 01:52

andrein
Урежьте, пожалуйста, цитату.
Надеюсь, этот бред удалят, а в Вашем посте он может остаться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 02:19

Интересно, ФСБ уже сняло видосик о передаче кафе на Чонгаре?
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/122605
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:33

  ЛАД написав:
  flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз.
Так что распался он явно не из-за этого.
1 В Союзі - не було багатих
2 Кількість бідних в СРСР і в сьогоднішній Україні - становить приблизно однакове число
3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку
4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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