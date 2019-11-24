Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:З фейсбуку: АРМИЯ РОССИИ САМАЯ ЖЕСТОКАЯ АРМИЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Между Россией и Украиной идет война. Шансов на то, что удастся избежать серьезных боевых действий, практически не осталось. Скорее всего, какая-то часть Украины может попасть под оккупацию. Этим постом я хочу провести короткий ликбез для украинцев на предмет выживания в условиях российской оккупации.
Эта памятка многим буквально сохранит многим жизни.
Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов — можете забыть. По сравнению с русскими, фашисты — это малые детки. По количеству военных преступлений российская армия уже давно обошла все армии мира вместе взятые.
Российская армия — самая страшная армия в мире. И это не пропаганда и не преувеличение.
Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир», нужно воевать и помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией — это хождение по минному полю.
В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.
Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом — скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай, российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше военных преступлений чем гитлеровцы.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 25 лис, 2019 03:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Совкодрочери, ваш СРСР розпався у зв"язку з тим, що це був людожерський неефективний режим. А Україна як в дореволюційній Росії так і при СРСР була хоч і найіагоміша, але все ж колонія.
Людожерським вiн був за 40 рокiв до того, как распался Союз. Так что распался он явно не из-за этого.
1 В Союзі - не було багатих 2 Кількість бідних в СРСР і в сьогоднішній Україні - становить приблизно однакове число 3 В капіталістичній системі. саме можливість стати багатшим від оточуючих і є одним з головних рушійних факторів розвитку 4 Союз тому й загнувся,що ті хто міг рухати(маючи психо-морально-розумово-фізіологічні завдатки) не отримував від цього зиску - а тому й не прикладав зусиль
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Starikan написав: У МВФ чисто бухгалтерский подход. И если бы мы не имели долгов перед МВФ - вы были бы абсолютно правы. Но если ЗВР после изъятия МВФовских денег будет не 20, а 15 - картина будет тоже нерадостная.
Ничего страшного нет и в ЗВР 15, лет 5 назад могу ошибаться, но ЗВР были 7, мы были моложе, здоровее, оптимистичнее, некоторые и богаче, при 7 мир не упал с неба на землю, тем более при 15 ЗВР уж точно ничто и не произойдет, а подавляющее большинство пересичных об этом и не узнают.
Все газетёнки поместят сообщение об этом жирным шрифтом на первой полосе! Все ТВ-каналы будут об этом вопить! Все ютуб- и телеграм-каналы будут забиты бл... (я хотел сказать - блогерами), причем со всех полюсов политического ландшафта. Опять поднимут из нафталина старую майсу о "мусорных облигациях лопнувших леманов" в ЗВР. И начнется...
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
M-A-X написав: Это Вы видимо мне адресуете. Но я не волал, что Зе Бох. Я за него не голосовал. В случае реинтеграции военные формирования будут расформированы, или часть войдет в вооруженные силы Украины.
скоріше за все підуть у місцеві формування МВС/поліції
Вместе с танками, БТР и ПЗРК?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan написав: У МВФ чисто бухгалтерский подход. И если бы мы не имели долгов перед МВФ - вы были бы абсолютно правы. Но если ЗВР после изъятия МВФовских денег будет не 20, а 15 - картина будет тоже нерадостная.
Ничего страшного нет и в ЗВР 15, лет 5 назад могу ошибаться, но ЗВР были 7, мы были моложе, здоровее, оптимистичнее, некоторые и богаче, при 7 мир не упал с неба на землю, тем более при 15 ЗВР уж точно ничто и не произойдет, а подавляющее большинство пересичных об этом и не узнают.
Все газетёнки поместят сообщение об этом жирным шрифтом на первой полосе! Все ТВ-каналы будут об этом вопить! Все ютуб- и телеграм-каналы будут забиты бл... (я хотел сказать - блогерами), причем со всех полюсов политического ландшафта. Опять поднимут из нафталина старую майсу о "мусорных облигациях лопнувших леманов" в ЗВР. И начнется...
Огромное количество людей в Украине вообще не смотрит новостей по телевизору, кроме кино и развлекательных каналов, огромное количество людей не читает новости экономики в интернете. Особенно сейчас, когда наблюдается апатия после выборов, когда все взбодрились. Мы немножко судим по себе, а я сейчас посмотрел по сторонам. И повспоминал, мой сосед достаточно богатый человек не знает фамилию премьер-министра, как-то разговорились с ним недавно, моя жена и тёща не имеют ни малейшего понятия про ЗВР, хотя обе с высшим образованием, и тд и тп
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ethereum написав:З фейсбуку: АРМИЯ РОССИИ САМАЯ ЖЕСТОКАЯ АРМИЯ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Между Россией и Украиной идет война. Шансов на то, что удастся избежать серьезных боевых действий, практически не осталось. Скорее всего, какая-то часть Украины может попасть под оккупацию. Этим постом я хочу провести короткий ликбез для украинцев на предмет выживания в условиях российской оккупации.
Эта памятка многим буквально сохранит многим жизни.
Все, что вам рассказывали в детстве про фашистов — можете забыть. По сравнению с русскими, фашисты — это малые детки. По количеству военных преступлений российская армия уже давно обошла все армии мира вместе взятые.
Российская армия — самая страшная армия в мире. И это не пропаганда и не преувеличение.
Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир», нужно воевать и помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупацией — это хождение по минному полю.
В любой день с человеком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.
Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом — скрыть свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай, российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше военных преступлений чем гитлеровцы.
1. Победителей не судят. 2. Немец завоёвывал для себя(что ему было обещано Фюрером) Радянська Армія завоёвывала для Партии и Сталина в условиях чего каждый солдат - это пушечное мясо, что живёт сегодня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца. Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр. Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".
Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником". Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".
Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество