Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4734473547364737 Додано: Пон 25 лис, 2019 11:32 Волгарь

... В общественной атмосфере преобладающее чувство (судя по форуму) - ...

Не надо судить по форуму.

К сожалению, на сегодняшний день он очень мало отражает настроения общества. Так же, как и популярные блогеры. Не надо судить по форуму.К сожалению, на сегодняшний день он очень мало отражает настроения общества. Так же, как и популярные блогеры. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14855 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58 Starikan написав: avax написав: Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий

На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.

Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.

Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр.Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником".

Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".



Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий. Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником".Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".

Вы ошибаетесь - у них "есть план", только в нём нет населения Украины.

КАк подпункт:

https://strana.ua/articles/analysis/235 ... nost-.html

"В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может деиндустрализация украинской экономики является одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства", — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский. "В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может— написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский. Вы ошибаетесь - у них "есть план", только в нём нет населения Украины.КАк подпункт: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7228 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 12:01 zРадио написав: Starikan написав: Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):

1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.

2. "Запад" нас нае..ал.

3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).

Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.2. "Запад" нас нае..ал.3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы

Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает. Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.

Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"?

Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.



А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы" А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы"

Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни. И вы, видимо, слишком молоды, чтобы помнить совок 60-70х. Кроме того, на форуме большинство - киевляне, которые не понимают, что такое "дефицит колбасы" даже в "благие", по их мнению, брежневские времена.



Выходит, что тогда материальное было выше, а сейчас - духовное? Очень, очень натянуто. Особенно, если учесть, что в СССР дефицит колбасы компенсировался первенством в космосе (тем, за что нас будут помнить люди будущего)



По большому счету, первенство в космосе принадлежит V-2

Спутник - да, первый. Только ничего, кроме радиопищалки в нем не было. А во втором - почти ничего, кроме несчастной собаки. Даже третий, вроде бы напичканный измерительной аппаратурой, практически ничего нового не открыл (внутренний, а впоследствии и внешний радиационные пояса открыли, увы, американцы).

А вот Королев и его команда, создавшие надежную Р-7, в которой летал Гагарин, действительно опередили американцев с их часто взрывающимися Атласами.



Только о "компенсации колбасы космосом" я бы не говорил. Это совершенно разные вещи.



И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится. Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"?Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни. И вы, видимо, слишком молоды, чтобы помнить совок 60-70х. Кроме того, на форуме большинство - киевляне, которые не понимают, что такое "дефицит колбасы" даже в "благие", по их мнению, брежневские времена.По большому счету, первенство в космосе принадлежит V-2Спутник - да, первый. Только ничего, кроме радиопищалки в нем не было. А во втором - почти ничего, кроме несчастной собаки. Даже третий, вроде бы напичканный измерительной аппаратурой, практически ничего нового не открыл (внутренний, а впоследствии и внешний радиационные пояса открыли, увы, американцы).А вот Королев и его команда, создавшие надежную Р-7, в которой летал Гагарин, действительно опередили американцев с их часто взрывающимися Атласами.Только о "компенсации колбасы космосом" я бы не говорил. Это совершенно разные вещи.И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16436 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1572 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2019 12:14 Starikan написав: И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится. И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...

Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ... Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ... Puente Повідомлень: 2129 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4734473547364737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гістьМодератори: ТупУм