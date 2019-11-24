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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4734473547364737
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:32

Волгарь
... В общественной атмосфере преобладающее чувство (судя по форуму) - ...

Не надо судить по форуму.
К сожалению, на сегодняшний день он очень мало отражает настроения общества. Так же, как и популярные блогеры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58

  Starikan написав:
  avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий
На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца.
Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр. :mrgreen:
Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".

Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником".
Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".

Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий.

Вы ошибаетесь - у них "есть план", только в нём нет населения Украины.
КАк подпункт:
https://strana.ua/articles/analysis/235 ... nost-.html
"В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может деиндустрализация украинской экономики является одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства", — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:01

  zРадио написав:
  Starikan написав: Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером):
1. Незалежнисть на хлеб не намажешь.
2. "Запад" нас нае..ал.
3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС).
Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы :wink:

Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.

Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"?
Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.

А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни. И вы, видимо, слишком молоды, чтобы помнить совок 60-70х. Кроме того, на форуме большинство - киевляне, которые не понимают, что такое "дефицит колбасы" даже в "благие", по их мнению, брежневские времена.

Выходит, что тогда материальное было выше, а сейчас - духовное? Очень, очень натянуто. Особенно, если учесть, что в СССР дефицит колбасы компенсировался первенством в космосе (тем, за что нас будут помнить люди будущего)


По большому счету, первенство в космосе принадлежит V-2 :wink:
Спутник - да, первый. Только ничего, кроме радиопищалки в нем не было. А во втором - почти ничего, кроме несчастной собаки. Даже третий, вроде бы напичканный измерительной аппаратурой, практически ничего нового не открыл (внутренний, а впоследствии и внешний радиационные пояса открыли, увы, американцы).
А вот Королев и его команда, создавшие надежную Р-7, в которой летал Гагарин, действительно опередили американцев с их часто взрывающимися Атласами.

Только о "компенсации колбасы космосом" я бы не говорил. Это совершенно разные вещи.

И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:14

  Starikan написав:И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.

Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...
Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...
Puente
 
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