... В общественной атмосфере преобладающее чувство (судя по форуму) - ...
Не надо судить по форуму.
К сожалению, на сегодняшний день он очень мало отражает настроения общества. Так же, как и популярные блогеры.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:32
Волгарь
Не надо судить по форуму.
К сожалению, на сегодняшний день он очень мало отражает настроения общества. Так же, как и популярные блогеры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 25 лис, 2019 11:58
Вы ошибаетесь - у них "есть план", только в нём нет населения Украины.
КАк подпункт:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:01
Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"?
Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.
Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни. И вы, видимо, слишком молоды, чтобы помнить совок 60-70х. Кроме того, на форуме большинство - киевляне, которые не понимают, что такое "дефицит колбасы" даже в "благие", по их мнению, брежневские времена.
По большому счету, первенство в космосе принадлежит V-2
Спутник - да, первый. Только ничего, кроме радиопищалки в нем не было. А во втором - почти ничего, кроме несчастной собаки. Даже третий, вроде бы напичканный измерительной аппаратурой, практически ничего нового не открыл (внутренний, а впоследствии и внешний радиационные пояса открыли, увы, американцы).
А вот Королев и его команда, создавшие надежную Р-7, в которой летал Гагарин, действительно опередили американцев с их часто взрывающимися Атласами.
Только о "компенсации колбасы космосом" я бы не говорил. Это совершенно разные вещи.
И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:14
Оце так точно - а то постійно починають розкручувати тему ...
Особливо ті , хто там і не жив - можна сказати ... Користі з цих розмов - "0" - а розмусолювань - десятки сторінок . Ми з СРСР вийшли - і вийшли ... Жити треба своїм тепер ...
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