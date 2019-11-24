Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
avax написав:Еще одно семейство зе-билов лишилось иллюзий На днях встречаю у почтовых ящиков соседа-чернобыльца. Рассматривает счета за ком.услуги без привычных льгот (50%) и громко в не совсем цензурной форме рассказывает что он думает про Зе, его супругу, мать, "слуг каломойского" и пр. Голосовали, по его словам, всем семейством за клоуна и СН и добавил - "шоб они сдохли".
Это еще раз говорит о том, что "телевизор", обращающийся к самым низменным инстинктам, всегда поначалу одерживает победу над "холодильником". Начиная с обещаний "аристократов - на фонарь, землю - крестьянам, фабрики - рабочим" и заканчивая "барыга, липецкая фабрика, мародеры, свинарчуки, Президент на велике. зробимо їх разом".
Разжечь классовую ненависть, пообещать всех посадить - проще простого. И гораздо перспективнее для успехов на выборах, чем предложить реальную программу действий.
Вы ошибаетесь - у них "есть план", только в нём нет населения Украины. КАк подпункт:
https://strana.ua/articles/analysis/235 ... nost-.html "В правительственном лексиконе слово промышленность отсутствует как таковое. А словосочетание "промышленная политика" и подавно. Правительство сосредоточено на распродаже сельхозземли, ужесточении правил для физлиц-предпринимателей, тарифах на газ для оптимистов и пессимистов, получении очередного кредитного транша от МВФ и других вещах, не имеющих никакого отношения к экономическому развитию, а зачастую, противоречащих ему. Может деиндустрализация украинской экономики является одной из правительственных задач, просто ее забыли вписать в программу правительства", — написал на своей странице в Facebook экономист Виктор Скаршевский.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав: Насколько я понял, примерно у половины (а, возможно, и больше) здешних участников постепенно формируется такая точка зрения (наиболее четко и давно сформулированная нашим топ-менеджером): 1. Незалежнисть на хлеб не намажешь. 2. "Запад" нас нае..ал. 3. С Россией надо дружить, только она нам поможет (поэтому никаких НАТО и ЕС). Возможно, они и правы с чисто прагматической (экономической, желудочной и т.п.) точки зрения. Во всяком случае, великий прагматик ИВК одобрил бы
Во-первых, ты меня переврал. Но разбор вранья я опущу - кто читает форум, тот мои позиции и от первого лица знает.
Разве я переврал про НАТО и ЕС ? Про "Запад"? Я заострил формулировки, соглашусь. Но мы не на суде, чтобы к ним придираться.
А во-вторых, очень странно слышать критику желудочно-кишечной мотивации пересичных от ярого хулителя совка за "дефицит колбасы"
Это преувеличение. Критика была в основном за "железный занавес", КГБизм и милитаризацию экономики и общественной жизни. И вы, видимо, слишком молоды, чтобы помнить совок 60-70х. Кроме того, на форуме большинство - киевляне, которые не понимают, что такое "дефицит колбасы" даже в "благие", по их мнению, брежневские времена.
Выходит, что тогда материальное было выше, а сейчас - духовное? Очень, очень натянуто. Особенно, если учесть, что в СССР дефицит колбасы компенсировался первенством в космосе (тем, за что нас будут помнить люди будущего)
По большому счету, первенство в космосе принадлежит V-2 Спутник - да, первый. Только ничего, кроме радиопищалки в нем не было. А во втором - почти ничего, кроме несчастной собаки. Даже третий, вроде бы напичканный измерительной аппаратурой, практически ничего нового не открыл (внутренний, а впоследствии и внешний радиационные пояса открыли, увы, американцы). А вот Королев и его команда, создавшие надежную Р-7, в которой летал Гагарин, действительно опередили американцев с их часто взрывающимися Атласами.
Только о "компенсации колбасы космосом" я бы не говорил. Это совершенно разные вещи.
И я очередной раз призываю оставить в покое тему СССР. Он ушел в небытие и не повторится.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество